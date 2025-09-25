UPA-UCE Extremadura ha cifrado en 76 millones de euros las pérdidas para los productores cuando finaliza la campaña del tomate con pérdidas de 76 millones para los productores por la climatología y los precios ruinosos de la industria debido a la climatología y a los precios ruinosos que impuso el sector industrial. Una cifra algo superior a lo que el mismo sector preveía en agosto.

La campaña del tomate ya está prácticamente finalizada con más del 90% del producto entregado a las industrias y el balance que hacen desde UPA-UCE es de «ruina para los agricultores del sector, con una reducción de producción del 20% con respecto a lo que se había contratado inicialmente».

Por un lado, esta organización agraria señala que los problemas climatológicos, como las lluvias tardías en primavera que retrasaron mucho la plantación de tomate, provocaron que las plantas se desarrollaran más débiles y con más problemas. Además, las olas de calor del mes de agosto también perjudicaron gravemente la producción.

Por otro lado, los precios ruinosos que impuso el sector industrial, «que ni tan siquiera cubren los costes de producción, unido a esta merma de la producción, van a ocasionar gravísimas pérdidas a los productores de tomate extremeños», advierten desde la organización agraria.

“ESTA SITUACIÓN GENERARÁ UN GRAVE PROBLEMA DE VIABILIDAD PARA LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN CON PÉRDIDAS MILLONARIAS MIENTRAS LAS INDUSTRIAS VUELVEN A GANAR MUCHO”

Por ello, desde UPA-UCE Extremadura señalan que la producción media de tomate en Extremadura se situará en torno a las 82 toneladas por hectárea, mientras que de media en esta campaña se habían contratado 93 toneladas por hectárea. “Se trata de pérdidas millonarias para los productores de tomate, que rondarán los 76 millones de euros debido a la bajada de producción y a los precios ruinosos”, destaca el secretario general de esta organización agraria, Ignacio Huertas.

UPA-UCE considera que esta situación generará, sin duda, un grave problema de viabilidad para los productores de la región. “Es inaceptable que en un sector estratégico como este los agricultores se enfrenten a pérdidas millonarias mientras las industrias vuelven a ganar mucho dinero en otra campaña más”, critica Huertas.

Además, esta organización agraria advierte a las industrias de que esta dinámica de imponer precios ruinosos está amenazando gravemente la continuidad de los productores de tomate extremeños. “Esta tendencia hará que muchos productores se lo piensen al año que viene”, señala Huertas.

Por último, desde UPA-UCE continúan a la espera de conocer las resoluciones de la AICA ante el incumplimiento reiterado de las industrias de precios que no cubren los costes de producción.