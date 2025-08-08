Los productores extremeños de tomate van a perder esta campaña 72,52 millones de euros debido a la climatología y los malos precios

Como ya venía anunciado desde hace unos meses, la producción de tomate en Extremadura se va a ver muy afectada por la climatología, tanto por el retraso en las plantaciones debido a las lluvias de la primavera, como por los golpes de calor tanto en floración como en la maduración del fruto. Una situación que para Unión Extremadura va a provocar, junto a unos precios muy bajos, unas pérdidas de alrededor de los 72,52 millones de euros.

Tras los primeros días de campaña de recolección se está confirmando esta disminución en los rendimientos de las plantaciones tempranas que habitualmente suelen ser las de mayor rendimiento por hectárea.

Según las primeras estimaciones realizadas por La Unión y la observación de plantaciones medianas y tardías llegamos a la conclusión que para esta campaña los rendimiento medios van a oscilar entre las 65 y 70 tm/ha lo que significa que solo vamos a llegar a una producción aproximada en la región de las 1.413.000 toneladas muy por debajo de las 1.880.000 contratadas.

Con estas cifras, los agricultores productores de tomates van a recibir unos ingresos de alrededor de los 155,43 millones de € con unos costes calculados de alrededor de los 227,95 millones lo que significa que van a perder alrededor de los 72,52 millones de €euros.

Los daños climatológicos van a superar el 30% de la producción por lo que en base a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2024/3242, La Unión ha solicitado a la Consejería de Agricultura la evaluación de los daños y la aprobación de un Decreto Ley para indemnizar a los productores por el daño ocasionado por la climatología en sus plantaciones de tomates.

VUELVE LA TENSIÓN CON COOPERATIVAS POR SU INFORME SOBRE EL COSTE DE PRODUCCIÓN DEL TOMATE EN PLENA NEGOCIACIÓN DE PRECIOS

En cuanto al precio del producto, recuerdan a las industrias transformadoras que la Ley de la Cadena Alimentaria establece que «no se puede pagar un producto agrario por debajo de los costes de producción y en este sentido, teniendo en cuenta los gastos realizados y la producción esperada, el precio medio de contratación está muy por debajo de los costes de producción, por lo que se tiene que rectificar los contratos actualizando los precios al alza».

Asimismo, hacen un especial llamamiento a los responsables de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura «que en plena negociación del precio del tomate publicó un estudio en el que afirmaban que el coste de producción del tomate estaba en los 114,70 €/tm ya que dividían los gastos entre un rendimiento de 98,41 t/ha. Si bien este fue el rendimiento del sector en el año 2024 no se puede tomar para realizar un cálculo ya que en absoluto se puede considerar un rendimiento medio como se ha comprobado este año».

La Unión Extremadura entiende que «fue una irresponsabilidad la publicación de este informe sin tener en cuenta los rendimiento medios de las últimas 5 campañas y esta irresponsabilidad la están pagando los agricultores, la mayor parte de ellos asociados a esta agrupación de cooperativas», que son lo que dberán asumir su parte de estas pérdidas previstas de 72,52 millones de euros.