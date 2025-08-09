Fallece aplastada por una maquinaria agrícola una trabajadora de 40 años en Albacete mientras rescatan a otro agricultor de 49 en Asturias

Una trabajadora de 40 años ha fallecido este viernes 8 tras sufrir un aplastamiento con maquinaria agrícola en una finca en Pozohondo (Albacete). El mismo día, un agricultor de 49 años fue rescatado con vida pero herido grave tras su tractor por una pista forestal en Tudanca (Asturias).

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado de que el aviso se ha producido pasadas las 13:00 horas desde la finca ‘Ronda de los molinos’ de la localidad albaceteña, donde la trabajadora de 40 años había sufrido un aplastamiento con maquinaria agrícola.

Hasta este lugar se desplazó una ambulancia y médico de urgencias y, en principio, el helicóptero sanitario estaba yendo para la zona pero el médico ha avisado que no ha podido hacer nada por la trabajadora fallecida. También acudieron hasta el lugar del accidente efectivos de la Guardia Civil.

UN HERIDO GRAVE EN TUDANCA AL CAER SU TRACTOR POR UNA PISTA

Asimismo, el equipo del helicóptero del Gobierno regional de Asturias rescató el pasado jueves 7 a un hombre de 49 años, vecino de Tudanca, que ha sufrido un accidente con el tractor al salirse de la pista por la que circulaba y ha caído varios metros por la ladera, por lo que ha sido trasladado al hospital con politraumatismos graves.

Los efectivos, junto a vecinos del pueblo, lograron extraer al hombre de debajo del tractor y una vez estabilizado se le pudo transportar en camilla hasta la aeronave para ser izado con una grúa.

Cabe recordar que estos nuevos accidentes coinciden con la publicación de los datos de siniestralidad en el sector agrario en los primeros seis meses del año, donde los accidentes laborales en el sector causaron 27 fallecidos en ese primer semestre del año (misma cifra que en el primer semestre de 2024) mientas que se registraron 13.749 accidentes con baja en el sector primario.