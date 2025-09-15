Éxito de las Jornadas Europeas del Castañar: los problemas son comunes en todos los países y se debe apostar por la investigación

COAG Andalucía ha valorado como un éxito el desarrollo de las Jornadas Europeas del Castañar, celebradas en Aracena (Huelva) y organizadas por la Plataforma Andaluza del Castaño, con el apoyo de COAG y la Cooperativa Castañera Serrana, entre otros. El encuentro ha reunido a más de 200 participantes procedentes de países como Francia, Italia, Portugal, Austria y España, y ha supuesto un hito en la puesta en común de retos, investigaciones y estrategias en torno a este cultivo emblemático.

Francisco Boza, responsable del sector de la castaña de COAG Andalucía, ha destacado “el alto nivel de las ponencias y la calidad de los contenidos científicos expuestos, especialmente en lo referente a plagas y enfermedades, que suponen uno de los principales desafíos para el mantenimiento de las masas de castaño en Europa”. Aunque aún no existen soluciones definitivas, se están desarrollando ensayos prometedores que deben ser apoyados y continuados.

En cuanto a las ponencias presentadas de los investigadores andaluces destacaron la de José Ramón Guzmán (Junta de Andalucía), sobre la cuantificación de masas de castañar en Andalucía; Pablo Alvarado (AGAPA Huelva) sobre el ensayo de seguimiento de la Cydia splendana; Eva Gómez (IFAPA) sobre el control del Dryocosmus kuriphilus (avispa del castaño) en Málaga; y la de María Dolores Carbonera (IFAPA), quien se refirió a los avances frente a la tinta del castaño (Phytophthora cinnamomi).

Desde COAG Andalucía se hace hincapié en que los problemas del castaño son comunes en toda Europa: cambio climático, enfermedades, falta de relevo generacional y escasez de mano de obra. Sin embargo, Francisco Boza ha criticado que España es el país que menos investiga en la búsqueda de soluciones frente a las plagas y enfermedades que afectan al castañar.

Por ello, «pedimos a la Consejería de Agricultura que dé continuidad a los ensayos en marcha, como los que están desarrollando Pablo Alvarado o María Dolores Carbonera, porque sin continuidad no habrá resultados sólidos que ayuden al sector a avanzar», ha declarado Boza.

En las Jornadas Europeas del Castañar, COAG Andalucía insiste en que la apuesta por la investigación, el apoyo al relevo generacional y la valorización del producto en los mercados son claves para garantizar el futuro de un cultivo estratégico de la castaña para zonas de montaña y espacios naturales de Andalucía.

La organización de Eurocastanea 2025 en Aracena, con la implicación directa de COAG Andalucía, ha supuesto un hito para el sector del castañar andaluz. Este encuentro de análisis y debate se ha convertido en una plataforma única para abordar desafíos clave –como el cambio climático, la sanidad vegetal o la competitividad en los mercados– y para avanzar hacia un modelo más rentable, sostenible y capaz de fijar población en el medio rural.