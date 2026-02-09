Exigen rigor y transparencia ante el trasvase Negratín-Almanzora: “No se puede activar sin corregir los nombramientos irregulares»

La Asociación de Agricultores, Ganaderos y Productores del Altiplano (AGAPRO) ha respondido con firmeza a las declaraciones del consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, quien anunció que la Junta solicitará la activación del trasvase Negratín-Almanzora tras cinco años de suspensión. Desde AGAPRO recuerdan que “el trasvase no puede reactivarse sin corregir antes las irregularidades en la composición de la Comisión Técnica”, denunciadas públicamente por los regantes del Guadiana Menor desde 2019.

Tal y como se viene denunciando por los regantes del Altiplano y puesto de manifiesto en la Junta de Explotación del Guadiana Menor, los dos representantes de los usuarios del Guadalquivir en la Comisión Técnica del trasvase fueron designados sin seguir el procedimiento legal establecido en la Orden AAA/2454/2012, que exige que dichos nombramientos se realicen por la Junta de Explotación correspondiente.

“La toma del trasvase está en Zújar, dentro del Guadiana Menor. Es esta Junta la que debe nombrar a los representantes, no Feragua ni ninguna otra entidad ajena al territorio”, denunció en su momento José Antonio Azor, presidente de la Comunidad General Negratín.

Los regantes del Altiplano exigen que se convoque una reunión extraordinaria de la Junta de Explotación para realizar los nombramientos conforme a la ley y garantizar que la Comisión Técnica del trasvase represente realmente a los usuarios del territorio afectado.

“NO CUESTIONAMOS QUE EL AGUA LLEGUE A QUIEN LA NECESITA. LO QUE EXIGIMOS ES QUE SE RESPETE LA LEGALIDAD”

AGAPRO también recuerda que en campañas anteriores, la cesión de derechos se ha realizado alterando las reglas del trasvase, en contra de lo dictado por la Ley de Aguas en su artículo 72.3.

“Esto no es serio. No se puede jugar con el agua de esta manera. Las decisiones deben ser técnicas, transparentes y respetuosas con los usuarios del Guadiana Menor”, afirmó Azor.

Aunque el embalse del Negratín ha superado los 210 hm³ y podría permitir técnicamente la reactivación del trasvase, AGAPRO advierte que “no se puede activar sin corregir antes la composición de la Comisión Técnica del trasvase”, para evitar que se repitan decisiones arbitrarias y perjudiciales para los regantes del Altiplano.

“No cuestionamos que el agua llegue a quien la necesita. Lo que exigimos es que se respete la legalidad, se corrijan los nombramientos irregulares y se garantice que los usuarios del Guadiana Menor estén representados en la gestión del trasvase”, concluye AGAPRO.