Algo bueno de tanto temporal: El embalse del Negratín volverá a transferir agua a Almería tras casi cinco años sin aportaciones

El embalse del Negratín volverá a transferir agua a la provincia de Almería tras casi cinco años. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, va a solicitar este mismo lunes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la convocatoria de la comisión de gestión del trasvase Negratín-Almanzora con el objetivo de que se inicie nuevamente el envío de recursos hídricos hacia el Valle del Almanzora y el Levante almeriense.

“Se trata de una muy buena noticia para la provincia de Almería, ya que el trasvase permanece cerrado desde julio de 2021. De materializarse, los regantes podrían volver a aprovechar recursos del Negratín después de casi cinco años sin aportaciones”, ha explicado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

Ha señalado, además, que “en estos momentos se cumplen los condicionantes técnicos y objetivos que establece la normativa para que el trasvase pueda activarse”, en referencia a que el embalse del Negratín se sitúa por encima de los 210 hectómetros cúbicos –en concreto, a 216,6hm3 a fecha 7 de febrero- y la regulación general del sistema del Guadalquivir supera el 30%.

El trasvase Negratín-Almanzora está regulado por la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 55/1999, que autoriza la transferencia de hasta 50 hectómetros cúbicos anuales, 43 para riego y 7 para consumo humano, desde el embalse del Negratín, en la cuenca del Guadalquivir, hasta el embalse de Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería.

Asimismo, la Orden AAA/2454/2012, de 8 de noviembre, establece la creación de la Comisión de Gestión Técnica de esta transferencia, órgano competente para evaluar las condiciones y acordar el inicio de los trasvases cuando se cumplan los requisitos previstos en la normativa.

“Estas circunstancias favorables son consecuencia directa del último tren de borrascas que se está sucediendo en Andalucía y que ha implicado un importante incremento del nivel de los embalses”, ha señalado el consejero.