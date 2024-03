Exigen a Pedro Sánchez que España se sume a la minoría de bloqueo de la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE

Tras las declaraciones de la ministra Teresa Rivera tildando de fracaso el actual rechazo de la Ley de Restauración de la Naturaleza por parte del Consejo Europeo, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, al considerar que esta norma aumentaría la tensión actual que ya sufren las explotaciones agrarias, se ha dirigido por escrito al presidente del Gobierno para que España se sume a los países que han constituido la minoría de bloqueo contra la norma.

Tras la aprobación de la Ley de la Restauración de la Naturaleza en el Parlamento Europeo, más ajustada de lo que las tesis ambientalistas esperaban, la propuesta de reglamento sigue pendiente de su aprobación en el Consejo, en el que el lunes 25 quedó patente el desacuerdo de varios Estados miembros (Austria, Bélgica, Finlandia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia).

Unión de Uniones señala en su escrito al presidente que una de las principales cuestiones que motivan las movilizaciones de estas semanas, no solo en España, sino en el conjunto de la UE, «son las excesivas cargas ambientales que soportan los agricultores y ganaderos y que se traducen en incremento de los costes o merma de los ingresos que no siempre están compensados o no lo están suficientemente. Son, además, en muchas ocasiones, normas alejadas de la realidad agronómica de nuestras explotaciones y del territorio que no han demostrado una incidencia favorable en los objetivos ambientales o climáticos perseguidos».

La llamada Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE es, para Unión de Uniones un ejemplo más de lo anterior que, de salir adelante, «afectará a las prácticas llevadas a cabo en tierras de uso agrícola y ganadero y que podrán implicar la obligación de introducir elementos paisajísticos, reducir el pastoreo, el detener el uso de fitosanitarios y fertilizante químicos y de estiércol animal o el abandono de explotaciones para permitir que los ecosistemas desarrollen sus propias dinámicas. Todo ello, sin que, además, se contemple una dotación financiera adicional para cubrir y compensar estas nuevas exigencias».

Unión de Uniones ha solicitado, por lo tanto, al presidente del Gobierno que España se sume a la minoría de bloqueo contra esta propuesta; «ya que aumenta de forma injustificada la presión sobre las explotaciones agrarias y es un elemento más de distorsión de la competencia de nuestro sector con aquellos países terceros en donde no se aplican las normas ambientales, climáticas y éticas que los productores europeos y españoles estamos obligados a respetar».

«La ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, se ha apresurado a manifestar de forma pública y contundente que sería un fracaso que la Ley de Restauración de la Naturaleza no se aprobase», señalan desde la organización «y nosotros lo que echamos en falta de nuevo es una declaración igual de contundente del ministro de Agricultura, Luís Planas, defendiendo al sector agrario en este debate».