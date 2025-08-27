Europa logra poner de acuerdo a todas las OPAs españolas: enfado con el acuerdo de aranceles y petición unánime de medidas compensatorias

Desde las últimas movilizaciones y el acuerdo de las 43 medidas que firmaron UPA y Unión de Uniones y rechazaron ASAJA y COAG, el sector agrario español no ha ido muy de la mano últimamente. Pero Europa y, en concreto, su presidenta Von Der Leyen y su acuerdo de los aranceles con Donald Trump ha logrado poner de acuerdo a todas las OPAs tras la reunión mantenida este miércoles 27 en la sede del Ministerio de Economía, en Madrid, con los ministros Carlos Cuerpo (Economía) y Luis Planas (Agricultura). Acuerdo en rechazar lo que consideran una «claudicación» ante EEUU y exigir tanto al Gobierno español como a la propia Comisión Europea medidas compensatorias al sector.

El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha sido crítico a la salida de la reunión: “Lo firmado [aranceles del 15% para nuestras exportaciones al país americano y arancel cero para sus importaciones a Europa] no es ni un acuerdo, es un texto con reglas nada ventajosas para el sector agrario europeo y español”,. Además desde UPA han subrayado que tras este acuerdo se han roto las reglas del comercio internacional y un sector estratégico como es el agrario necesita un escenario de “relaciones comerciales justas a nivel mundial”.

UPA ha puesto el foco en otro plano también importante y que se suma al meramente comercial o monetario. “Tras estas tasas arancelarias hay una intención de cambiar el modelo europeo de producción por otros modelos”, afirman. “Estados Unidos no produce de la forma en que producimos nosotros. Ni mucho menos”, ha explicado Cano.

UPA ha defendido en la reunión que se pongan en marcha medidas compensatorias, a nivel europeo, nacional y autonómico, especialmente destinadas a las explotaciones más vulnerables, las familiares, “que somos las que pagamos el pato de cualquier mala negociación”, ha declarado Cristóbal Cano. “La letra pequeña nos preocupa igualmente, y lucharemos para que en el periodo que ahora se abre el Gobierno de España logre mejoras de estas normas comerciales para proteger al sector”.

PIDEN A LA CE AYUDAS COMPENSATORIAS Y AL GOBIERNO AYUDAS DE ESTADO ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR

Por su parte, ASAJA ha reiterado que este pacto es un “acuerdo negativo” para los agricultores y ganaderos europeos, que vuelven a ser la moneda de cambio en negociaciones internacionales donde otros sectores salen favorecidos. La organización agraria reclama que, mientras no se apruebe el Reglamento definitivo, se tengan en cuenta a los sectores más sensibles tanto en este como en futuros acuerdos comerciales.

Asimismo ha exigido que la Comisión Europea, competente en materia de acuerdos comerciales, establezca un paquete de medidas compensatorias que mitigue las distorsiones de mercado y las pérdidas derivadas de este acuerdo. Asimismo, ha instado al Gobierno de España a poner en marcha ayudas de Estado específicas para agricultores y ganaderos, siguiendo el ejemplo de otros países europeos como Polonia, que durante el conflicto entre Rusia y Ucrania aplicó ayudas.

Como único elemento favorable, ASAJA reconoce que, hasta que el reglamento no sea aprobado, el sector gana en seguridad jurídica, lo que permite cierta previsibilidad en el corto plazo. Sin embargo, insiste en que el balance global es muy negativo y que continuará con sus reivindicaciones.

CRITICAN LA DOBLE VARA DE MEDIR QUE USA LA CE Y ALERTA DEL RIESGO DE QUE SE FLEXIBILICE EL REGLAMENTO DE DEFORESTACIÓN PARA BENEFICIAR A EEUU

Desde Union de Uniones reafirman su posición crítica: no puede venderse ningún aspecto positivo del acuerdo alcanzado entre la Comisión Europea y la Administración Trump el pasado 21 de agosto, «porque en realidad supone un golpe directo al campo del que se debería hacer un informe detallado de impacto».

La organización concede que se ha evitado un escenario aún peor, con tarifas del 30 % o más, pero denuncia que no se ha hecho valer ni el peso político ni la realidad europea en un pacto que ha resultado desequilibrado.

La organización recuerda que se consolida un arancel general del 15 % sobre productos estratégicos como vino, aceite de oliva, quesos y jamones, y deja a los agricultores europeos y españoles en clara desventaja, al no haber conseguido incluir ningún producto agrario en arancel cero, mientras que sí se facilita la entrada de exportaciones estadounidenses (frutos secos, lácteos, frutas, hortalizas, carne de cerdo).

Unión de Uniones pone además el acento en la doble vara de medir que usa la Comisión Europea y alerta del riesgo de que se flexibilice el Reglamento de Deforestación para beneficiar a Estados Unidos –considerado sus exportaciones de «riesgo insignificante» a tal efecto-; mientras que se exigirá un estricto cumplimiento del mismo a los agricultores y, sobre todo, a los ganaderos europeos y españoles. «Aquí tenemos al Miteco queriendo meter más carga ideológica y burocrática en la aplicación de este reglamento, cuando el riesgo de nuestra ganadería para la deforestación en España es nulo», señala la organización.