Estabilidad en un mercado cerealista en la lonja de León que a la vez se ha instalado en la apatía: todos repiten salvo la cebada, que pierde un euro

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 3 repetición en los precios en todas las categorías de cereales a excepción de una leve bajada de un euro en tonelada de la cebada, lo que confirma la estabilidad en un mercado que a la vez se ha instalado en la apatía. Lo agricultores siguen retrasando ventas y los compradores tampoco tienen prisa en cerrar operaciones puesto que tanto a nivel nacional como mundial las existencias son abundantes.

La próxima semana volverá a haber un nuevo informe USDA que prevé rebajar la previsión de producción de maíz por hectárea en Estados Unidos, pues todos los analistas la consideraban muy optimista, esto tampoco tendría porque influir mucho en los precios puesto que los mercados siempre se anticipan a estas noticias.

Se acerca la finalización del año fiscal y el agricultor hace sus cuentas intentando no colocar los ingresos de dos campañas en un solo ejercicio, por ello ya veremos si se incrementan los movimientos de ventas en los próximos días.

Repetición en el sector de la patata con unos precios que no cubren costes y que en muchos casos la no contratada no hay donde colocarla, las ventas a día de hoy están paralizadas, y hay agricultores que se plantean no retirar la cosecha de sus fincas.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 03-12-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 193,00 193,00 = Cebada ** 189,00 188,00 ▼ Triticale 184,00 184,00 = Centeno 167,00 167,00 = Avena 138,00 138,00 = Maíz * 215,00 215,00 =

* Maíz destino secadero

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =