Ligera bajada tanto para el trigo como para la cebada en la lonja de León mientras sube el ganado con vida al remitir la dermatosis

Después de varias semanas de incertidumbre en las cotizaciones del vacuno de carne, el clima de preocupación sanitaria empieza a remitir puesto que se cumple ya un mes sin casos de animales contagiados de dermatosis nodular, la vacunación está también muy avanzada, tanto en la zona afectada de Cataluña como en la zona no afectada de Cataluña y Aragón, se puede por tanto afirmar que ha habido una buena gestión administrativa de esta crisis.

En la sesión de la lonja celebra este miércoles 26 en León, subida tanto en el ganado de vida como en el de carne debido a la poca oferta y a un incremento de la demanda que coincide con la Navidad.

En el sector de los cereales, ligera bajada tanto para el trigo como para la cebada, habrá que estar pues atentos a cómo evoluciona el mercado este último mes del año en el cual es previsible un aumento de la oferta.

En el resto de los sectores se ha impuesto la estabilidad y por tanto han repetido todas las cotizaciones.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 26-11-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 194,00 193,00 ▼ Cebada ** 190,00 189,00 ▼ Triticale 185,00 184,00 ▼ Centeno 167,00 167,00 = Avena 138,00 138,00 = Maíz * 215,00 215,00 =

* Maíz destino secadero.

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 120 120 = Jaerla 100 100 = Kennebec 130 130 = Red Pontiac 120 120 = Red Scarlett 100 100 = Yona 100 100 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 180,00 180,00 = Alfalfa paquete deshidratado 225,00 225,00 = Paja 1ª (Cebada) 30,00 30,00 = Veza forraje de 1ª 130,00 130,00 = Forraje 100,00 100,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Leche de vaca 0,520* 0,520* =

* Precio leche entregada mes octubre-noviembre

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

Certificaciones

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,10818* 0,10818* = Leche de cabra 0,12020* 0,12020* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes octubre.

Media provincia León E.Q. mes de octubre leche oveja 13,09 y leche cabra 8,99 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 7,30 7,30 = Cabritos hasta 11 kg 7,30 7,30 = €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 95,00 95,00 = Corderos 15,1-18 kg 100,00 100,00 = Corderos 18,1-23 kg 105,00 105,00 = Corderos 23,1-27 kg 110,00 110,00 = Corderos 27,1-35 kg 120,00 120,00 = Ovejas vida merina 130,00 130,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =