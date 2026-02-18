Estabilidad en el cereal en la lonja de León pese a que el 15% de las 72.690 ha de maíz que están por cosechar ya presentan pérdidas

Continúa la estabilidad en los cereales en la lonja de León a la espera de que se aclaren tanto los problemas geopolíticos como las consecuencias que a largo plazo habrá tenido sobre los cultivos las intensas precipitaciones acaecidas en el último mes. En este sentido, destaca que el 15% de las 72.690 ha de maíz que a día de hoy aún están por cosechar ya presentan pérdidas, en algunos casos importantes, que se cuantificarán cuando se pueda acceder a su comercialización.
Repetición en las cotizaciones del resto de productos y en todas sus categorías.
Asimismo, con el comienzo del Ramadán se suele incrementar el consumo de carne tanto de vaca, ovino y pollo en los países musulmanes como fuente de proteínas, al ser obligatorio el ayuno desde el amanecer hasta el anochecer, pero este año este dato está pasando prácticamente inadvertido. En el vacuno los aranceles impuestos por Marruecos y la escasa venta a Argelia, están dejando las exportaciones en mínimos, solo las de destino Francia continúan estables y los precios se mantienen no por la demanda sino porque la oferta sigue siendo muy limitada.
En cuando a los corderos tampoco se ha incrementado la demanda hacia estos destinos, si bien en este caso suele ser la Fiesta del Sacrificio del Cordero que se celebrará el 27 de mayo la que marca los precios más altos de venta hacia esos países.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 18-02-2026
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
|CEREALES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Trigo Pienso
|194,00
|194,00
|=
|Cebada **
|187,00
|187,00
|=
|Triticale
|184,00
|184,00
|=
|Centeno
|171,00
|171,00
|=
|Avena
|140,00
|140,00
|=
|Maíz *
|217,00
|217,00
|=
* Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
|ALUBIAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg
|€/kg
|Canela
|1,40
|1,40
|=
|Negra
|2,90
|2,90
|=
|Palmeña Redonda
|2,00
|2,00
|=
|Planchada
|2,05
|2,05
|=
|Plancheta
|2,10
|2,10
|=
|Pinta
|1,10
|1,10
|=
|Riñón de León
|1,55
|1,55
|=
|Redonda
|1,40
|1,40
|=
|PATATAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Agria
|120
|120
|=
|Jaerla
|S/C
|S/C
|=
|Kennebec
|130
|130
|=
|Red Pontiac
|120
|120
|=
|Red Scarlett
|100
|100
|=
|Yona
|100
|100
|=
|FORRAJES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Alfalfa paquete rama
|190,00
|195,00
|▲
|Alfalfa paquete deshidratado
|230,00
|230,00
|=
|Paja 1ª (Cebada)
|37,00
|37,00
|=
|Veza forraje de 1ª
|140,00
|150,00
|▲
|Forraje
|110,00
|110,00
|=
|LECHE DE VACA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/Litro
|€/Litro
|Leche de vaca
|0,520
|0,520*
|=
* Precio leche entregada mes dic-ene-febrero.
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
|LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|Euros/E.Q.
|Euros/E.Q.
|Leche de oveja
|0,10517
|0,10517*
|=
|Leche de cabra
|0,12320
|0,12020*
|▼
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes enero.
Media provincia León E.Q. mes de enero leche oveja 12,08 y leche cabra 9,58 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
|OVINO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Lechazos hasta 12 kg
|5,80
|5,80
|=
|Cabritos hasta 11 kg
|5,80
|5,80
|=
|€/Unidad
|€/Unidad
|Corderos 12,1-15 kg
|80,00
|80,00
|=
|Corderos 15,1-18 kg
|90,00
|90,00
|=
|Corderos 18,1-23 kg
|105,00
|105,00
|=
|Corderos 23,1-27 kg
|120,00
|120,00
|=
|Corderos 27,1-35 kg
|130,00
|130,00
|=
|Ovejas vida merina
|130,00
|130,00
|=
|Ovejas vida leche
|90,00
|90,00
|=
|Ovejas vida Assaf (Sin carta)
|180,00
|180,00
|=
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Ovejas sacrificio 1ª
|1,20/1,50
|1,20/1,50
|=
|Ovejas sacrificio 2ª
|0,50/1,20
|0,50/1,20
|=
|VACUNO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|GANADO VIDA
|€/Unidad
|€/Unidad
|Frisones
|250,00
|250,00
|=
|Pasteros macho (200 kg)
|1.500,00
|1.530,00
|▲
|Pasteros hembra (200 kg)
|1.275,00
|1.300,00
|▲
|BOVINO CARNE
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Hembras 180-200 kg.
|U
|7,60
|7,60
|=
|R
|7,50
|7,50
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|Hembras 201-250 kg.
|U
|7,60
|7,60
|=
|R
|7,50
|7,50
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|Hembras más 250 kg.
|U
|7,60
|7,60
|=
|R
|7,50
|7,50
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|Machos 200-250 kg.
|U
|7,50
|7,50
|=
|R
|7,40
|7,40
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|Machos 251-300 kg.
|U
|7,50
|7,50
|=
|R
|7,40
|7,40
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|Machos más de 300 kg.
|U
|7,50
|7,50
|=
|R
|7,40
|7,40
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|VACAS SACRIFICIO
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Fábrica y Segunda
|4,40/5,40
|4,40/5,40
|=
|Primera y Extra (Engrasada)
|5,40/6,90
|5,40/6,90
|=