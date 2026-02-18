ARANCELES
Estabilidad en el cereal en la lonja de León pese a que el 15% de las 72.690 ha de maíz que están por cosechar ya presentan pérdidas

Continúa la estabilidad en los cereales en la lonja de León a la espera de que se aclaren tanto los problemas geopolíticos como las consecuencias que a largo plazo habrá tenido sobre los cultivos las intensas precipitaciones acaecidas en el último mes. En este sentido, destaca que el 15% de las 72.690 ha de maíz que a día de hoy aún están por cosechar ya presentan pérdidas, en algunos casos importantes, que se cuantificarán cuando se pueda acceder a su comercialización.

Repetición en las cotizaciones del resto de productos y en todas sus categorías.

Asimismo, con el comienzo del Ramadán se suele incrementar el consumo de carne tanto de vaca, ovino y pollo en los países musulmanes como fuente de proteínas, al ser obligatorio el ayuno desde el amanecer hasta el anochecer, pero este año este dato está pasando prácticamente inadvertido. En el vacuno los aranceles impuestos por Marruecos y la escasa venta a Argelia, están dejando las exportaciones en mínimos, solo las de destino Francia continúan estables y los precios se mantienen no por la demanda sino porque la oferta sigue siendo muy limitada.

En cuando a los corderos tampoco se ha incrementado la demanda hacia estos destinos, si bien en este caso suele ser la Fiesta del Sacrificio del Cordero que se celebrará el 27 de mayo la que marca los precios más altos de venta hacia esos países.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 18-02-2026

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
  €/t €/t  
Trigo Pienso 194,00 194,00 =
Cebada ** 187,00 187,00 =
Triticale 184,00 184,00 =
Centeno 171,00 171,00 =
Avena 140,00 140,00 =
Maíz * 217,00 217,00 =

* Maíz destino secadero.

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
  €/kg €/kg  
Canela 1,40 1,40 =
Negra 2,90 2,90 =
Palmeña Redonda 2,00 2,00 =
Planchada 2,05 2,05 =
Plancheta 2,10 2,10 =
Pinta 1,10 1,10 =
Riñón de León 1,55 1,55 =
Redonda 1,40 1,40 =

 

PATATAS COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
  €/t €/t  
Agria 120 120 =
Jaerla S/C S/C =
Kennebec 130 130 =
Red Pontiac 120 120 =
Red Scarlett 100 100 =
Yona 100 100 =

 

FORRAJES COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
  €/t €/t  
Alfalfa paquete rama 190,00 195,00
Alfalfa paquete deshidratado 230,00 230,00 =
Paja 1ª (Cebada) 37,00 37,00 =
Veza forraje de 1ª 140,00 150,00
Forraje 110,00 110,00 =

 

LECHE DE VACA COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
  €/Litro €/Litro  
Leche de vaca 0,520 0,520* =

* Precio leche entregada mes dic-ene-febrero.

3,7    materia Grasa

3,10 proteína

Certificaciones

LECHE DE OVEJA 

Y DE CABRA

 COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
  Euros/E.Q. Euros/E.Q.  
Leche de oveja 0,10517 0,10517* =
Leche de cabra 0,12320 0,12020*

E.Q.  Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes enero.

Media provincia León E.Q. mes de enero leche oveja 12,08 y leche cabra 9,58 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
  €/kg Vivo €/kg Vivo  
Lechazos hasta 12 kg 5,80 5,80 =
Cabritos hasta 11 kg 5,80 5,80 =
  €/Unidad €/Unidad  
Corderos 12,1-15 kg 80,00 80,00 =
Corderos 15,1-18 kg 90,00 90,00 =
Corderos 18,1-23 kg 105,00 105,00 =
Corderos 23,1-27 kg 120,00 120,00 =
Corderos 27,1-35 kg 130,00 130,00 =
Ovejas vida merina 130,00 130,00 =
Ovejas vida leche 90,00 90,00 =
Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 =
  €/kg Vivo €/kg Vivo  
Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 =
Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =

 

VACUNO COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
GANADO VIDA €/Unidad €/Unidad  
Frisones 250,00 250,00 =
Pasteros macho (200 kg) 1.500,00 1.530,00
Pasteros hembra (200 kg) 1.275,00 1.300,00
BOVINO CARNE €/Kg. Canal €/Kg. Canal  
Hembras 180-200 kg.      
U 7,60 7,60 =
R 7,50 7,50 =
O 6,60 6,60 =
Hembras 201-250 kg.      
U 7,60 7,60 =
R 7,50 7,50 =
O 6,60 6,60 =
Hembras más 250 kg.      
U 7,60 7,60 =
R 7,50 7,50 =
O 6,60 6,60 =
Machos 200-250 kg.      
U 7,50 7,50 =
R 7,40 7,40 =
O 6,60 6,60 =
Machos 251-300 kg.      
U 7,50 7,50 =
R 7,40 7,40 =
O 6,60 6,60 =
Machos más de 300 kg.      
U 7,50 7,50 =
R 7,40 7,40 =
O 6,60 6,60 =
VACAS SACRIFICIO €/Kg. Canal €/Kg. Canal  
Fábrica y Segunda 4,40/5,40 4,40/5,40 =
Primera y Extra (Engrasada) 5,40/6,90 5,40/6,90 =

