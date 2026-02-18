Estabilidad en el cereal en la lonja de León pese a que el 15% de las 72.690 ha de maíz que están por cosechar ya presentan pérdidas

Continúa la estabilidad en los cereales en la lonja de León a la espera de que se aclaren tanto los problemas geopolíticos como las consecuencias que a largo plazo habrá tenido sobre los cultivos las intensas precipitaciones acaecidas en el último mes. En este sentido, destaca que el 15% de las 72.690 ha de maíz que a día de hoy aún están por cosechar ya presentan pérdidas, en algunos casos importantes, que se cuantificarán cuando se pueda acceder a su comercialización.

Repetición en las cotizaciones del resto de productos y en todas sus categorías.

Asimismo, con el comienzo del Ramadán se suele incrementar el consumo de carne tanto de vaca, ovino y pollo en los países musulmanes como fuente de proteínas, al ser obligatorio el ayuno desde el amanecer hasta el anochecer, pero este año este dato está pasando prácticamente inadvertido. En el vacuno los aranceles impuestos por Marruecos y la escasa venta a Argelia, están dejando las exportaciones en mínimos, solo las de destino Francia continúan estables y los precios se mantienen no por la demanda sino porque la oferta sigue siendo muy limitada.

En cuando a los corderos tampoco se ha incrementado la demanda hacia estos destinos, si bien en este caso suele ser la Fiesta del Sacrificio del Cordero que se celebrará el 27 de mayo la que marca los precios más altos de venta hacia esos países.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 18-02-2026

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 194,00 194,00 = Cebada ** 187,00 187,00 = Triticale 184,00 184,00 = Centeno 171,00 171,00 = Avena 140,00 140,00 = Maíz * 217,00 217,00 =

* Maíz destino secadero.

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 120 120 = Jaerla S/C S/C = Kennebec 130 130 = Red Pontiac 120 120 = Red Scarlett 100 100 = Yona 100 100 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 190,00 195,00 ▲ Alfalfa paquete deshidratado 230,00 230,00 = Paja 1ª (Cebada) 37,00 37,00 = Veza forraje de 1ª 140,00 150,00 ▲ Forraje 110,00 110,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Leche de vaca 0,520 0,520* =

* Precio leche entregada mes dic-ene-febrero.

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

Certificaciones

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,10517 0,10517* = Leche de cabra 0,12320 0,12020* ▼

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes enero.

Media provincia León E.Q. mes de enero leche oveja 12,08 y leche cabra 9,58 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 5,80 5,80 = Cabritos hasta 11 kg 5,80 5,80 = €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 80,00 80,00 = Corderos 15,1-18 kg 90,00 90,00 = Corderos 18,1-23 kg 105,00 105,00 = Corderos 23,1-27 kg 120,00 120,00 = Corderos 27,1-35 kg 130,00 130,00 = Ovejas vida merina 130,00 130,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =