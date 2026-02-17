El último impacto de la lengua azul: el encarecimiento de la ternera y en especial del cordero reduce un 80% los envíos para el Ramadán

El encarecimiento de la ternera y de los corderos, en este último caso debido principalmente al impacto de la lengua azul, ha reducido un 80 % los envíos para el Ramadán a los países musulmanes que son socios comerciales habituales de España, como Argelia, para la celebración de su festividad, que comienza este martes.

Así lo han apuntado a Efeagro distintas fuentes sectoriales tanto de la producción como de la logística en una campaña que venía siendo importante para el ámbito exportador de estas especies ganaderas.

El precio del cordero vivo ha subido un 25% en los dos últimos años, es decir, antes del impacto de la lengua azul; mientras que en ese mismo período la cotización de la ternera viva se ha disparado un 45%.

Desde la empresa ganadera y de envío de animales vivos Bovisa, su director de Exportaciones, José Hernández, ha informado a Efeagro de que este año han vendido entre 15.000-20.000 animales vivos para el Ramadán a terceros destinos cuando hace dos años la cifra rozaba los 100.000 animales, principalmente corderos.

El descenso es tal que habla de envíos «residuales» frente a esos años previos y tiene claro que se debe al encarecimiento del cordero y de la ternera; el cordero básicamente por la reducción de censos debido la impacto en 2025 de la lengua azul y en el vacuno destaca la irrupción de la dermatosis nodular contagiosa que mantiene «en pausa» los certificados de exportación al Líbano.

No obstante, ha asegurado que esta dinámica también la están sufriendo otros países del entorno europeo y, ante esa falta de demanda de animal vivo desde terceros, los operadores están optando por comercializar ovino y bovino ya sacrificado (en canal) para destinos principalmente intracomunitarios.

Hernández, no obstante, apunta a ciclos ya que una situación similar a la actual se vivió hace 20 años ante una coyuntura económica «parecida».

En una línea similar, el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo (Anggex), Felipe Molina, ha apuntado a Efeagro que la clave es el hecho de que el precio del cordero continúa alto incluso después de Navidad.

Hay poca disponibilidad de cordero a nivel nacional (un 30-40% menos de oferta) y eso es algo que ya se notó durante las fiestas navideñas, con precios altos debido a ese impacto de la lengua azul.

ENTRE LA LENGUA AZUL Y LA MUERTE DE ANIMALES POR LAS BORRASCAS, EL SECTOR HA LLEGADO CON «POCO REMANENTE» DE CORDEROS A ESTA CITA CON EL RAMADÁN

La lengua azul ha incrementado el porcentaje de abortos y ha afectado al celo de las ovejas enfermas, es decir, ha habido menor número de ovejas preñadas y menor número de nacimientos de corderos.

También las abundantes lluvias en Extremadura y en Andalucía -dos zonas de importancia para la producción de cordero- ha sido un factor que ha incrementado el número de corderos muertos nacidos en campo.

En definitiva, Molina ha asegurado que el sector ha llegado con «poco remanente» de corderos a esta cita con el Ramadán, pero confía en que puedan avivarse las exportaciones en los próximos meses.

Javier Sánchez es el director general de la Agencia Marítima Blázquez, que opera desde el puerto de Cartagena, y reconoce también que la campaña de Ramadán ha sido «floja» por lo que confía que la situación mejore de cara a la Fiesta del Cordero prevista para finales de mayo.

En su empresa logística han notado que los envíos han bajado «mucho» respecto a años anteriores y eso que 2025 «tampoco fue el mejor».

Marruecos, Argelia y Líbano son los principales destinos, según esta agencia que tiene esa esperanza puesta en los próximos meses y espera que la nueva terminal ganadera en el puerto de Cartagena ayude a ello.