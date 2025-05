Espiral bajista no sólo para el trigo o la cebada, la avena cotiza como en octubre de 2020 y desde entonces el IPC ha subido más del 20,6%

La espiral bajista de los cereales parece no tener fondo. Si esta semana ha sido noticia que el trigo blando haya bajado de la barrera psicológica de los 200 euros en la lonja de León, la situación de otros cereales no no van a la zaga. Así, la avena cotizaba esta semana a 165 euros/tonelada, un precio que retrotae a la cotización de este grano en octubre de 2020 y desde entonces sólo el IPC ha subido más del 20,6% a lo que hay que sumar los costes de producción.

Desde Asaja Palencia, provincia en la que se han sembrado alrededor de 25 700 hectáreas de avena esta campaña, recuerda cómo la Lonja de León destacaba esta semana la «espiral bajista» en la que ha entrado el cereal, que ha llevado ya al trigo a bajar del umbral psicológico de los doscientos euros por tonelada (198 €/t, tras perder dos puntos con respecto a la pasada semana en ese mismo mercado), aunque fue el recorte menos acentuado de la jornada, ya que la cebada, el centeno y el maíz perdieron tres euros por tonelada, y nada menos que cinco euros la tonelada de avena.

Desde la lonja leonesa subrayan que «lo que dejan claro estos precios es que la rentabilidad de los agricultores está en entredicho» y, a modo de ejemplo, señalan que el trigo llegó a cotizar a primeros de enero a 227 €/t, por lo que en el último cuatrimestre ha caído ya cerca del 13%. En este caso, para encontrar precios más bajos en este mismo mercado habría que irse al otoño de 2019.

Asimismo, desde la organización agraria reseñan que, además de una demanda baja, tampoco ayudan a mantener el precio del grano la expectativa de una buena cosecha de cereales de invierno en España y la ausencia de incidencias en los principales países productores y exportadores