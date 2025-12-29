España confirma la muerte de dos nuevos jabalíes por peste porcina africana en Barcelona y cuatro focos de gripe aviar en A Coruña y Pontevedra

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo al virus de la peste porcina africana (PPA) en dos jabalíes encontrados muertos dentro de la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros del punto en el que se produjo el primer foco el pasado 28 de noviembre en Cendanyola del Vallés (Barcelona). Con estos dos nuevos casos, de los que también ha informado este lunes 29 el departamento catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, se eleva a 29 el número de jabalíes fallecidos a causa de esta enfermedad. Asimismo, se han detectado cuatro focos de gripe aviar en A Coruña y Pontevedra y se informado de otros dos focos de dermatosis en Francia.

Igualmente, el laboratorio de Algete ha confirmado también el ya anunciado foco de influenza aviar altamente patógena en Bellpuig (Lleida), en una granja con un censo de 235.000 gallinas ponedoras. Los servicios oficiales veterinarios investigan la causa de este foco y barajan como hipótesis más probable el contacto con un ave silvestre contagiada. Desde el mes de octubre no se producía ningún caso de esta enfermedad en explotaciones avícolas españolas que, desde que se detectó el primero en el mes de julio suman ahora un total de 15.

Justo después de la reunión, la la Consellería de Medio Rural de la Xunta informaba de cuatro nuevos focos de gripe aviar confirmados han sido detectados en gaviotas en los municipios de Ares, Oleiros y Ribeira, de la provincia de A Coruña, y en el de Tomiño, en la de Pontevedra. Según el citado departamento del Gobierno gallego, todos ellos se corresponden con ejemplares de gaviota patiamarilla que han sido ya enviados a los centros de recuperación de fauna silvestre de Cerdedo-Cotobade y Oleiros.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene la medida de confinamiento de las aves de corral ante el elevado riesgo de la enfermedad por el alto número de casos en aves silvestres producidos en Europa y el intenso movimiento de aves migratorias en España. Además, se ha declarado un foco de enfermedad de Newcastle en aves en la provincia de Valencia.

El Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (RASVE) ha mantenido este lunes 29 una reunión para intercambiar información y evaluar las medidas para hacer frente a enfermedades animales en territorio español en los últimos dos meses, en particular la peste porcina africana, la dermatosis nodular contagiosa y la influenza aviar altamente patógena.

En relación con la dermatosis nodular contagiosa se ha repasado la situación en España, tras la declaración de dos nuevos focos en Francia, que acumula ya 115, y se ha estudiado la activación de su plan de vacunación colindante con la frontera frontera. Asimismo, se han debatido detalles del nuevo mapa de vacunación de España ampliado a nuevas comarcas de Aragón, Navarra y País Vasco fronterizas con Francia, que fue decidido en el comité RASVE celebrado el pasado día 17. Desde el pasado 24 de octubre no se detecta ningún caso de esta enfermedad en España, los 17 focos producidos se localizan en la provincia de Girona, donde se ha avanzado que se levantarán las restricciones desde el próximo día 8.