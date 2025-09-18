Enfado de AEGA por quedarse fuera de la reunión sobre la PAC en Aragón pese al compromiso público del consejero

La Asociación AEGA (Aragón es Ganadería y Agricultura) ha mostrado su profundo malestar tras conocerse que ni el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, ni el consejero de Agricultura, Javier Rincón, ni el director general de Producción Agraria, Carlos Calvo, han contado con la organización en la reunión sobre la PAC mantenida con sindicatos agrarios y cooperativas para analizar nueva propuesta de la PAC presentada por la Comisión Europea.

Desde AEGA se ha subrayado que el consejero Javier Rincón «se comprometió públicamente a convocar a la organización en las reuniones de este tipo, un compromiso que una vez más ha incumplido. La exclusión, además, cuenta con el consentimiento del propio presidente Jorge Azcón, presente en la reunión, lo que agrava todavía más la falta de pluralidad y de representación en la toma de decisiones».

Ante esta situación, aseguran en una nota de prensa que «nos vemos en la obligación de recordar que AEGA está legalmente constituida como Organización Profesional Agraria (OPA), con pleno derecho a participar en este tipo de encuentros institucionales, donde se debaten cuestiones trascendentales para el futuro de agricultores y ganaderos aragoneses. Sin embargo, el Gobierno de Aragón ha vuelto a dejar a la asociación fuera de la mesa, repitiendo un patrón que ya se ha hecho habitual: solo se invita a quienes mantienen un discurso complaciente y poco crítico con la gestión de la administración autonómica».

En este sentido, reclaman su derecho a defender que “el sector necesita voces diversas, realistas y firmes. Silenciar a quienes señalamos los problemas estructurales de la agricultura y la ganadería aragonesas no solo es injusto, sino que debilita cualquier negociación futura con Bruselas”, reivindican desde la asociación.

Finalmente, AEGA exige ser incluida de inmediato en todas las mesas de diálogo relacionadas con cualquir reunión sobre la PAC o con cualquier otra política agraria que afecte a Aragón. La organización recuerda que «su legitimidad como OPA está reconocida legalmente y que seguirá defendiendo los intereses de agricultores y ganaderos frente a la falta de transparencia y la marginación institucional. Sabemos que incomodamos a los dirigentes, por eso no nos quieren en sus reuniones de reparto. Creían que nos enterraban, pero nos han convertido en semilla”.