En un año convulso para el sector, Patatas Floyma refuerza su compromiso con los agricultores con acuerdos transparentes y precios estables

La campaña de la patata 2025 llega con una mezcla de incertidumbres y señales claras: mercados europeos saturados, cotizaciones a la baja y un sector que reclama responsabilidad y acuerdos transparentes y estables. Desde las organizaciones agrarias hasta la propia lonja de León han sido claros y contundentes ante la situación que está viviendo el sector, incluida lo que se ha venido a llamar una «inundación mundial de patata».

Y en este contexto, Patatas Floyma ha querido subrayar la importancia de «un modelo basado en contratos transparentes, precios justos y el cumplimiento íntegro de lo pactado con los agricultores. Frente a la incertidumbre y la volatilidad del mercado, la compañía reafirma su compromiso con un trabajo serio y responsable que garantiza estabilidad a quienes producen».

ARRAIGO, CONFIANZA Y UN SOCIO FIABLE PARA EL AGRICULTOR

Floyma es una compañía con raíces familiares en Salamanca y una larga experiencia en el sector de la patata de industria. Ese arraigo territorial y técnico proporciona una base de seguridad: conocimiento del cultivo, control de la logística y canales estables de comercialización que facilitan la viabilidad de las explotaciones agrícolas.

Por esto, esta empresa salamantina reafirma así su papel «como socio estable y responsable para el campo castellano y leonés, con acuerdos transparentes y precios estables, convencida de que este modelo no solo beneficia al agricultor, sino que fortalece a toda la cadena agroalimentaria».

En un año complicado para la patata, que una empresa sea capaz de «hablar alto y claro sobre lo que funciona no es solo publicidad: es un acto de justicia hacia quienes cultivan la tierra», según aseguran desde la propia Floyma.