El vacuno de leche se planta ante los bajos precios en origen: “No aguantamos más, nos están ahogando”

Los ganaderos de vacuno de leche no aguantan más. Las advertencias en distintas CCAA con los precios de la leche de Mercadona o Leche Pascual, ahora es Andalucía la que da la voz de alarma. La crítica situación que atraviesan debido al incremento de los costes de producción en un 50% mientras que los precios en origen que la industria y la distribución les pagan por el litro de leche sigue siendo el mismo, está haciendo que se cierren cada vez más explotaciones y que los ganaderos que se mantienen en pie estén ahogados. Por eso, las organizaciones agrarias COAG Andalucía y UPA Andalucía y las cooperativas base retoman la unidad de acción y preparan denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), así como un calendario de movilizaciones, sin olvidar la interlocución con las administraciones.

El sector de leche es el único que tiene un contrato, pero que incumple continuamente la Ley de la Cadena Alimentaria, puesto que se firma “a ciegas” con un precio en origen muy por debajo del coste de producción real. La industria y la distribución siguen presionando a los ganaderos con precios bajos en origen, aunque el consumidor no nota esta reducción en los lineales. Además, se sigue utilizando la leche como producto reclamo. Ante estas situaciones, las organizaciones agrarias COAG Andalucía y UPA Andalucía y las cooperativas base presentarán denuncias ante la AICA y reclaman una actuación de oficio para perseguir estas prácticas desleales porque “no aguantamos más, nos están ahogando”.

Pero la denuncia a la AICA no es el único movimiento que estudia el sector. Los ganaderos están preparando un calendario de movilizaciones que tiene como objetivos denunciar que se encuentran con la leche al cuello por ese abuso de la industria y de la gran distribución y, a la vez, concienciar a los ciudadanos de la importancia de que los ganaderos reciban un precio justo por la leche. “En esta pandemia hemos demostrado que el sector agrario y ganadero es fundamental, es clave, porque los ciudadanos tenemos que comer todos los días y los consumidores deben saber cuál es la realidad del sector, que no es otra que el ahogamiento y el cierre de explotaciones porque los precios que recibimos no cubren los costes de producción. Lo único que queremos es vivir dignamente de nuestro trabajo”, exponen estas organizaciones agrarias y cooperativas.

Denuncias y movilizaciones que se harán de forma paralela a la interlocución con las administraciones. En este sentido, hay que recordar que las organizacionesa la espera de que la Consejería de Agricultura convoque la Mesa de la Leche a la que se comprometió cuando se la planteó el sector. Igualmente, reclaman al Ministerio de Agricultura que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, una herramienta importante para garantizar la supervivencia de las explotaciones ganaderas andaluzas. “El contrato que firman los ganaderos no cumple la Ley de la Cadena. Por eso exigen al Ministerio un mayor control de las prácticas que utilizan la industria y la gran distribución si queremos que el sector de vacuno de leche tenga futuro. De lo contrario, estamos abocados a la eliminación definitiva de los ganaderos y a que tengamos que importar leche para el consumo. “No aguantamos más, nos están ahogando”, lamentan las organizaciones agrarias COAG Andalucía y UPA Andalucía y las cooperativas base.