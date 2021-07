El sector vitivinícola murciano, a través de la calidad, pretende frenar el abandono de viñedos: La mitad que había en 2001

La situacion de los viticultores en toda España empieza a ser alarmante, ya que la caída de los precios de la uva y la falta de rentabilidad en el sector está provocando el abandono de muchos agricultores. Si este lunes daban la voz de alarma desde la DO Jerez, ahora es el sector vitivinícola murciano quien denuncia el abandono de viñedos, ya que solo queda la mitad de lo que había en 2001, provoca la preocupacion del sector, que busca en la calidad frenar este abandono, según COAG Murcia.

La superficie de viñedo en la Región de Murcia alcanzaba en 2001 las 42.187 hectáreas, en el año 2011 eran 29.791 hectáreas, un descenso muy acusado cercano al 30%, mientras que en la actualidad se registran (datos 2020) 21.760 hectáreas, un 50% menos que en 2001, una tendencia que no se detiene. Estos números evidencia la perdida de potencial productivo de viñedo murciano y, con ello, de una parte importante del tejido agrario, bodeguero y comercial del sector vitivinícola murciano. La Región es la Comunidad Autónoma española con mayor pérdida de superficie de viñedo; en aquellas que cuentan con un mayor reconocimiento histórico se mantiene e incluso se incrementa la superficie y, con ella, la riqueza en dichos territorios, cuando la calidad de nuestros vinos está al nivel de los mejores.

El contexto y la preocupante evolución revela la necesidad de actuar en este importante sector vitivinícola murciano, a través de la calidad, pretende frenar el abandono de viñedos: La mitad que había en 2001 ; de ahí la relevancia de un proyecto, que busca diferenciar y valorizar el producto que ofrece nuestra tierra, todo ello encaminado a que el sector del vino en la Región no siga perdiendo potencial, con el grave perjuicio socioeconómico (pérdida de viñedos, productores, empresas, empleo, conocimiento y mano de obra especializada) y medioambiental (el viñedo un elemento vertebrador del paisaje, adaptado a zonas de secano extremo en el que otros cultivos no son viables, siendo su única alternativa al terreno yermo, que genera desertización, corrientes de agua, plagas, etc.).

PROYECTO “CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN COMO CLAVES DE LA COMPETITIVIDAD VITIVINÍCOLA” DEL GRUPO OPERATIVO REGIONAL (QVALITAS)

Por eso, este miércoles, 28 de julio, se presentan en Jumilla los resultados del proyecto: “Calidad y diferenciación como claves de la competitividad vitivinícola” del Grupo Operativo Regional (QVALITAS), en un acto en el que participará Antonio Luengo Zapata, consejero de Agua, Agricultura, Ganadearía, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, que cofinancia esta estratégica iniciativa sobre el sector vitivinícola murciano.

Este proyecto aporta innovadores criterios y procedimientos para la mejora del cultivo y la posterior clasificación de la uva para vinificación, con el objetivo de mejorar la resilencia de la viña frente al cambio climático y favorecer un mercado más sostenible de la uva y el vino a través de las buenas prácticas, lo que redunda en una apreciable mejora de la calidad final de los vinos embotellados y, por lo tanto, un incremento en la rentabilidad de las bodegas y los viñedos, que permita mantener este pilar del sector agroalimentario murciano.

El empleo agrario en viñedo en la Región de Murcia es de casi 1400 UTA/año, al que hay que sumar empleos indirectos generados por la adquisición de inputs para el cultivo. El sector elaborador y comercializador genera más de 3.000 empleos directos e indirectos, muy centralizado en las comarcas productoras: altiplano (Jumilla y Yecla) y Bullas. Es un sector imprescindible para el empleo en dichas zonas, que son vulnerables a la despoblación, calificadas como zonas desfavorecidas, y carentes de elementos de fijación de la población rural.

Aunque el proyecto abarca el cultivo de uva tanto es secano como en regadío, tiene un especial valor la identificación de innovadoras estrategias de riego deficitarias y prácticas novedosas en las viñas, que pueden ser transferidas a otras zonas de cultivo. Se ha constatado un ahorro de agua para cultivo de 3,34 hm3, al aplicar sistemas de RDC (Riego Deficitario Controlado), que en valor económico supone 1 millón de €/año. También son demostrables los ahorros en abonos minerales: 4.192.600 kg/año, por aplicación de técnicas sostenibles de cultivo. En la bodega también se ha optimizado el consumo de agua y energía, por aplicación de analíticas de ciclo de vida y huella de carbono.

El proyecto partía de un análisis exhaustivo de ciclo de vida en las parcelas experimentales, sobre una metodología de evaluación ambiental de los diferentes sistemas productivos que se estaban utilizado, para pasar a la cuantificación de los impactos existentes e ir evolucionando sobre estas experiencias de campo hasta llegar a alternativas agronómicas, que, bajo el prisma de las buenas prácticas y la sostenibilidad en el cultivo han ofrecido, además de los ahorros en costes antes indicados, mejores calidades de uva y vino, que era lo que el proyecto pretendía.

También se ha establecido un protocolo que permite la evaluación objetiva de la calidad de la uva en el momento de entrada a bodega, con el fin de establecer un precio justo en favor de las diferentes calidades de vinos obtenidos, permitiendo la diferenciación desde el comienzo de la elaboración de los vinos y fomentando con ello la extensión de los nuevos avances y e incremento de la calidad general de la uva para vinificación.

Los socios del grupo operativo son: COAG, Esencia Wines y Bodegas Rosario, que han trabajado en estrecha colaboración con el IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental), todo posible gracias a la financiación de la Región de Murcia, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

En el acto, tras la apertura de Antonio Luengo Zapata, consejero de Agua, Agricultura, Ganadearía, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, se conocerán todos los detalles del proyecto realizado por el Grupo Operativo Qvalitas a través de su Presidente, Responsable de COAG-IR Murcia, Pedro García Albert, y el Director Técnico del Proyecto, Joaquín Vizcaíno, que es, a su vez, el Responsable Nacional Sectorial del Vino de COAG a nivel estatal. Intervendrá también Juan Pedro Vera, Director General de Política Agraria Común, que abordará la nueva convocatoria 2021 de Ayudas de Planes de Mejora en la Región de Murcia.

Por parte del IMIDA, intervendrán: José Ignacio Fernández Fernández, que expondrá los resultados sobre la calidad de uvas y vinos que ha ofrecido el proyecto; José García García, Coordinador del Equipo de Bioeconomía, que presentará el libro “Manual de buenas prácticas para el cultivo de la viña en la Región de Murcia. Evaluación socioeconómica y ambiental. Desarrollo del análisis socioeconómico” junto a Benjamín García García, Profesor de Investigación de este instituto.

Antes del cierre de la jornada, José Carlos Martínez Campillo, Consejero Segmento Agrobank de Caixabank en Murcia abordará un tema de especial actualidad, los Fondos Next Generation y presentará las propuestas de financiación para Ayudas en Planes de Mejora. La clausura del acto correrá a cargo de Miguel Padilla Campoy, Presidente de COAG Murcia, y de Juan Gil Mira, Concejal de Agricultura y Medio Ambiente de Jumilla.