El sector urge un plan de control de la fauna salvaje del jabalí e insisten en un vacío sanitario con ayudas a los ganaderos afectados por la peste

Cooperativas Agroalimentarias de España y las organizaciones agrarias; ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones, comparten su petición de un plan de control de fauna salvaje en jabalíes y medidas de compensación económica para los ganaderos afectados dentro del radio de control por la peste porcina, así como sacrificar los cerdos de la zona afectada por la peste creando un vacío sanitario como forma de prevención.

El presidente de la sectorial del porcino de Cooperativas Agroalimentarias de España, Manuel Esteve, ha asegurado que es conveniente estudiar esa posibilidad de vaciado sanitario, pues es «algo que debería tratarse en una reunión técnica». Además, le han pedido a la Administración, «y parece que lo van a estudiar, alguna línea de ayuda, como el ICO, que apoye tanto a los ganaderos de cooperativas como a la estructura de las propias cooperativas».

Asimismo, ha reclamado coordinación y unión entre la administración central y las comunidades autónomas, pues «unos de los vectores principales» que ha ocasionado esta crisis en los jabalíes es la «superproblación». En este punto, ha asegurado que algunas comunidades «ya están tomando medidas» para intentar gestionarlo cinegéticamente.

ALGUNOS MATADEROS SE NIEGAN A SACRIFICAR A LOS ANIMALES DE ESTA ZONA

El presidente de Asaja en Cataluña, Pere Roqué, ha lamentado que en la reunión «no se haya conseguido una solución clara» sobre qué hacer con los cerdos de ese radio de 20 kilómetros. Planas, según ha apuntado, les ha transmitido que es una carne que «tiene que estar a disposición del mercado» y que, «si no la aceptan los mataderos, se denuncie».

Hay mataderos, según Asaja, que se están negando a sacrificar a cerdos de esa zona, a pesar de que hayan dado negativo en la prueba de la peste porcina africana. Con ello, se exponen a la posibilidad de que los cerdos superen el peso adecuado para el sacrificio y, en ese caso, Roqué cree que «alguien tiene que buscar una solución».

Por su parte, el responsable del sector Porcino de COAG, Jaume Bernis, ha mostrado su «decepción» con el Ministerio porque no han aceptado su propuesta, que consistía también en sacrificar los cerdos (unos 40.000 cabezas) que están en dicha zona.

Según Bernis, en la reunión «nos han dicho que no pueden habilitar la ayuda correspondiente para indemnizar a estas granjas» que, según cálculos de COAG, estarían entre «cuatro o cinco millones» de euros. «Que no se quiera prevenir en vez de curar no nos parece conveniente. Es necesario apostar por este vaciado -sanitario- de la zona», ha insistido.

Ha lamentado, por otra parte, que haya mataderos que estén rechazando sacrificar cerdos de la zona restringida -a pesar de que han dado negativo a la PPA-, lo que ha llevado a que en esta semana se acumulen 100.000 toneladas de producto.

LAMENTAN QUE EL MINISTRO NO HA RESPALDO LAS PRINCIPALES PETICIONES DEL SECTOR

El secretario de Ganadería de UPA, José Ramón González, ha informado de que hay «cierto temor» en las granjas que están en el radio de 20 kilómetros de los focos porque «no saben qué hacer con los animales».

«Parece ser que pueden entrar perfectamente en la cadena de consumo», ha señalado. Además, ve necesario que se den ayudas en el caso de que surja «algún problema y hubiera que hacer algún vacío sanitario», y así se lo han transmitido al ministro.

El responsable del sector Porcino en Unión de Uniones, Rosend Saltiveri, cree también que es conveniente sacrificar los cerdos de la zona afectada para «reducir el riesgo».

«Es muy importante implementar todas las medidas posibles para vaciar la zona», pero la «respuesta del ministro no ha sido favorable en este sentido, y continuaremos insistiendo», ha apuntado.