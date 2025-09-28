El sector olivarero pone su esperanza en un ex huracán para que llueva en Andalucía mientras siguen al alza los precios en origen

Aunque suene paradójico, el sector olivarero andaluz esperan con esperanza la llegada de un huracán. O, más bien, del ex huracán Gabrielle, que ha entrado en el país como borrasca, y que puede dejar importantes lluvias por toda Andalucía. Una lluvia que debe ayudar a mejorar las previsiones porque, de momento, la falta de lluvias mantiene la preocupación por la futura campaña, aunque sí empuja al alza los precios en origen del aceite en los últimos días.

Y mientras se espera al ex huracán mirando a la futura campaña, la Federación Interprofesional Marroquí del Olivo ha anunciado que la próxima campaña 2025/26 podría marcar un hito para el sector oleícola del país. Según las previsiones publicadas por el medio Rue20, Marruecos espera alcanzar una producción récord de 200.000 toneladas de aceite de oliva, lo que supondría más del doble de las 90.000 toneladas registradas en 2024.

Como todas las semanas, COAG Jaén mantiene abierta una ventana para conocer los precios del aceite de oliva en origen de forma actualizada. Hay que recordar que estos precios son medios y se refieren a transacciones realizadas en origen, sin envasar.

El precio medio del aceite, en origen, según el POOLRED se ha situado esta semana (del 20 al 26 de septiembre) en:

* España * Jaén Precio medio operaciones: 3,86 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,23 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,77 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,48 euros Precio medio operaciones: 3,92 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,21 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,78 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,52 euros

El precio medio del aceite del 15 al 21 de septiembre según la Junta de Andalucía es:

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,46 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,73 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,49 euros

El precio medio del aceite la semana del 8 al 14 de septiembre según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha situado en 3,58 euros:

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,10 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,52 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,38 euros

