Primeros fueron las olas de calor, luego las fuertes tormentas y ahora España podría recibir el impacto del ex huracán Gabrielle

El tiempo es un sin parar. Primero fueron las olas de calor, luego la recientes fuertes tormentas y el comienzo del otoño astronómico no solo traerá un ambiente fresco en buena parte de España y lluvias localmente intensas en varias comunidades,sino que a finales de semana el ex huracán Gabrielle, aunque ya como borrasca, podría acercarse a la Península Ibérica, según meteored.

Como estaba previsto, en el último fin de semana del verano astronómico las tormentas han sido noticia en buena parte del norte y en las comunidades mediterráneas, dejando a su paso aguaceros muy intensos, vendavales, granizadas y crecidas súbitas. Cataluña, Aragón, Navarra o la Comunidad Valenciana han sido las regiones más afectadas por este episodio tormentoso.

Durante la primera parte de la semana, la situación meteorológica de España estará condicionada por el descuelgue de aire frío responsable de los aguaceros tormentosos de estas pasadas jornadas, que se aislará totalmente del chorro polar generando una DANA sobre la vertical de Francia. Además, las altas presiones migrarán hacia Escandinavia.

Tanto este lunes 22 como el martes 23 seguiremos bajo la influencia de aire polar, dando lugar a un ambiente fresco coincidiendo con el comienzo del otoño astronómico. Las temperaturas se irán recuperando paulatinamente, y entre el miércoles y el jueves una nueva vaguada podría repartir algunos chubascos. A partir de esta última jornada, las temperaturas remontarán más a la espera de la posible llegada del ex huracán Gabrielle.

En estos momentos la mayoría de los escenarios acercan a exGabrielle al noroeste peninsular de cara al fin de semana, en principio como borrasca, pero no podemos descartar del todo que mantenga algún rasgo tropical. En todo caso, sus efectos serían similares a los de las depresiones atlánticas, con viento y temporal de mar en el norte y algunas precipitaciones. Antes, impulsará aire cálido hacia nuestra geografía que causará un importante repunte térmico.