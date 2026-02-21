El sector del tomate, en pie de guerra contra la Comisión Europea ante la desaparición de los datos de las importaciones marroquíes

El sector del tomate está en pie de guerra por la «desaparición» de información sobre los volúmenes de importaciones marroquíes; una situación que ha despertado la queja de productores y exportadores, quienes reclaman a la Comisión Europea «transparencia y respeto» por los estándares europeos.

La propia Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la CE ha emitido un comunicado en su portal en el que reconoce que, «debido al retraso en la transmisión de datos por parte de algunas autoridades aduaneras, los datos de importación desde octubre de 2025 están muy por debajo del nivel habitual».

De hecho, si se consultan las gráficas de ese portal, se constata que, desde octubre de 2025, las importaciones están muy por debajo de la media del período 2020-2024 y del año 2024.

En octubre pasado se importaron a la UE 8.497 toneladas de tomate de Marruecos y el Sáhara Occidental, muy por debajo de las 66.675 toneladas de media en el período 2020-2024 y de las 71.463 toneladas de octubre de 2024.

En noviembre pasado, se importaron 11.164 toneladas de tomate de ese destino (71.643 tn en noviembre de 2024) y 12.875 toneladas en diciembre de 2025 (frente a las 65.500 tn de diciembre de 2024).

Por todo ello, productores y exportadores han iniciado desde hace unas semanas una ofensiva para conocer el porqué de lo que ellos consideran una «desaparición» de las estadísticas oficiales de la CE sobre la importación de tomate de Marruecos y el Sáhara Occidental.

REACCIÓN SECTORIAL DE UN PROBLEMA GRAVADO POR EL ACUERDO

El responsable estatal de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha advertido de que, más allá de ese problema con la transmisión de datos, «los envíos continúan llegando con absoluta normalidad a los mercados comunitarios».

Ha apuntado, no obstante, a un agravamiento de la situación debido a la «opacidad» en la modificación sobre las normas de comercialización de frutas y hortalizas negociada con Marruecos el pasado noviembre.

«Esta norma introduce una excepción sin precedentes a las normas de la UE que ahora establecen que los productos vendidos en el mercado comunitario deben indicar su país de origen», ha precisado

El problema para el sector es claro: «Desde hace un tiempo no se están reflejando los volúmenes importados en diferentes destinos de la Unión Europea procedentes de Marruecos», ha explicado a Efeagro el director de Fepex, Ignacio Antequera.

Para el responsable de la federación de exportadores, la «falta» de información sobre los volúmenes importados de tomate provoca que no se conozca el efecto real de la modificación del acuerdo entre la UE y Marruecos, aprobada el pasado octubre.

Esta modificación, que suscitó el rechazo del campo español, extiende, bajo su punto de vista, las preferencias arancelarias previstas en el acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos a los productos del Sáhara Occidental.

«Por supuesto que sigue habiendo producción de tomates marroquíes que se están comercializando en Europa» y ha añadido que en los últimos años se ha producido un aumento de esas entradas.

«Ellos (la CE) tienen que reportar los datos en un periodo concreto de tiempo y no lo están haciendo», ha advertido por su parte el presidente del Comité de Tomate, Juan Jesús Lara.

Ha reconocido que «no hay nada oculto», sino que la cuestión es sencilla: «Los países no están reportando las cantidades», ha reiterado, a la vez que ha precisado no saber de qué regiones se trata.

CONTACTOS CON MÁS PAÍSES EUROPEOS

Los productores de tomate han buscado la unión entre diferentes regiones productoras para denunciar esta situación.

El propio grupo de contacto de tomate de Francia, Italia, Portugal y España, reunido en febrero, ha destacado que el acuerdo con Marruecos «ya ha causado graves» daños al sector español.

Además, la federación de exportadores españoles ha puesto en marcha la campaña «We Tomato Europe, Don’t Betray UE Tomato (Nosotros, Tomate Europa, no traicionamos al tomate de la UE)», para defender la producción comunitaria y pedir a la UE una política comercial justa y «coherente».

