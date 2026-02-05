El sector de tomate español impulsa una acción de defensa europea para denunciar los desequilibrios comerciales y proteger a los productores

“Defender el tomate europeo es defender a Europa”. Con estas palabras, arranca el manifiesto presentado este jueves 5 en Berlín por los productores europeos de tomate, en el marco de Fruit Logistica 2026, como conclusión de una declaración conjunta destinada a reclamar a la Unión Europea una política comercial justa, coherente y alineada con los valores del proyecto comunitario que acabe con los desequilibrios comerciales y protega a los productores,

La iniciativa, bajo el título We ‘Tomato’ Europe, Don’t Betray EU Tomato, está impulsada por los productores españoles de tomate a través de FEPEX, con el respaldo de organizaciones hortofrutícolas de Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Polonia.

Ignacio Antequera, director de FEPEX, ha afirmado que “hoy damos un paso decisivo. Desde la Federación y desde el conjunto del sector español del tomate, impulsamos un movimiento que aspira a unir a todos los productores europeos —de Portugal a Francia, de Italia a los Países Bajos, y desde Francia hasta España— en la defensa de algo esencial: la viabilidad, la competitividad y la identidad del tomate europeo.

Antequera ha destacado que “este producto representa un modelo único basado en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad lograda mediante inversión en I+D y prácticas responsables, y la justicia social gracias a condiciones laborales dignas. Este modelo es fruto del esfuerzo e innovación del sector y no podemos permitir que sea sustituido por importaciones que no cumplen los mismos estándares”.

Por su parte, el presidente del Comité de Tomate de FEPEX, Juan Jesús Lara, ha hecho público un manifiesto en defensa del tomate europeo que alerta sobre la situación que afronta el sector por la creciente competencia desleal, la falta de reciprocidad en los acuerdos comerciales y el debilitamiento de la seguridad alimentaria de la Unión Europea. “No pedimos privilegios, pedimos justicia: que cualquier tomate que entre en Europa cumpla las mismas reglas que cumplen nuestros agricultores. Si Europa traiciona al tomate europeo, traiciona a sus propios valores”, ha indicado.

Entre los mensajes clave que incluye este manifiesto destacan:

Europa debe garantizar su seguridad alimentaria. – El tomate europeo es esencial para la seguridad alimentaria de la UE, gracias a un modelo basado en controles sanitarios rigurosos, trazabilidad, sostenibilidad y condiciones laborales justas. Garantiza alimentos seguros y alineados con los valores europeos. Un sector sostenible para los consumidores europeos.- Los productores europeos llevan décadas invirtiendo en innovación, eficiencia hídrica y sostenibilidad, logrando reducir fitosanitarios, optimizar el agua y mejorar la calidad del producto. Este esfuerzo no debe verse perjudicado por importaciones que no cumplen los mismos requisitos. Competencia desleal: un problema reconocido en toda Europa.- Las organizaciones europeas y españolas llevan años alertando de una competencia estructuralmente desigual:

–Costes laborales: en España el salario mínimo ronda los 9,74 €/hora, mientras que en Marruecos es de 0,98 €/hora, según FEPEX .

–Normas fitosanitarias: Marruecos sigue utilizando sustancias prohibidas en la UE, como el bromuro de metilo, vetado desde 2005 por su impacto en la capa de ozono.

-Crecimiento de importaciones: desde la entrada en vigor del Acuerdo UE‑Marruecos en 2012, las importaciones comunitarias de frutas y hortalizas han aumentado un 71% (de 831.338 t a 1,4 millones).

–Desplazamiento del tomate europeo: Marruecos ha superado a España como primer proveedor de tomate en la UE desde 2022, según FEPEX.

Esta situación no solo perjudica a España: afecta a productores de Francia, Italia, Portugal, Polonia y Países Bajos, como denuncian COPA‑COGECA y las principales organizaciones hortofrutícolas europeas.

Caso Marruecos: un acuerdo cuestionado por la justicia

El Acuerdo UE‑Marruecos acumula sentencias desfavorables del Tribunal de Justicia de la UE, pero sigue aplicándose mediante modificaciones que incluso permiten ventajas arancelarias y etiquetados confusos, contraviniendo principios de transparencia y legalidad.

-La modificación del Acuerdo aprobada en octubre de 2025 permite extender ventajas arancelarias a territorios del Sáhara, pese a la sentencia de 2024 que anuló el acuerdo anterior.

-El nuevo reglamento delegado 2023/2429 permite etiquetar productos del Sáhara con denominaciones regionales marroquíes (“Dajla Oued Ed‑Dahab”, “El Aaiún‑Sakia El Hamra”), dificultando al consumidor conocer el origen real del producto y contraviniendo la normativa comunitaria de etiquetado.

-La UE incluso prevé financiación comunitaria para invernaderos, agua, energía y desalinización en el Sáhara Occidental, generando una situación inédita de apoyo a un país tercero en perjuicio directo de los productores europeos.

Este escenario es incompatible con los principios de equidad, transparencia y respeto a las sentencias judiciales que la propia UE exige a sus Estados miembros.

El consumidor europeo merece claridad.- Las nuevas normas permiten un etiquetado ambiguo de productos del Sáhara, confundiendo al consumidor sobre su origen y garantías. Esta falta de transparencia afecta a la confianza y distorsiona el mercado. Por una política comercial coherente con el Pacto Verde Europeo.- La UE exige fuertes compromisos ambientales y laborales a sus agricultores, pero permite la entrada de productos que no asumen estas obligaciones. Se reclama un principio básico: las mismas reglas para todos. Lo que pedimos para proteger el tomate europeo.- El sector solicita, en nombre de los productores europeos de tomate:

-Respeto estricto a las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre el Sáhara Occidental.

-Revisión profunda del Acuerdo UE‑Marruecos, garantizando igualdad de condiciones.

-Etiquetado claro y obligatorio del país de origen, sin subterfugios.

-Cláusulas de salvaguardia automáticas cuando las importaciones distorsionen el mercado.

-Refuerzo de los controles fitosanitarios y laborales en frontera.

-Apoyo real a la innovación europea en agua, energía, variedades y sostenibilidad.

-Reconocimiento del tomate europeo como sector estratégico para la seguridad alimentaria.

-Rechazo del Parlamento Europeo a la Modificación propuesta por la Comisión del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos.