El sector del mango exige precios justos y critica unas condiciones de la distribución como un «sistema nazi de los alimentos»

UPA y COAG Málaga han denunciado la crítica situación que viven los productores de mango, especialmente en la Axarquía, debido a unos precios de ruina en origen y a la especulación que hacen inviable la supervivencia de las explotaciones. Asimismo critican que la gran distribución pone unas condiciones leoninas «como si estuviéramos en el sistema nazi de los alimentos»

El secretario general de COAG Málaga, Antonio Rodríguez, y el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso, acompañados por el presidente de la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol-Axarquía, José Juan Jiménez, han puesto de manifiesto el cansancio de los agricultores y la necesidad de adoptar medidas encaminadas a conseguir unos precios justos y un mayor control de las importaciones para garantizar el futuro de un cultivo subtropical que se ha convertido en el segundo de importancia para la economía malagueña. Una de las medidas que se pondrá en marcha de forma inmediata es la presentación de una moción en los ayuntamientos de la provincia.

José Juan Jiménez ha sido el primero en tomar la palabra y ha querido mostrar su apoyo “a todos los agricultores y agricultoras de la comarca” entendiendo la necesidad de “dignificar el trabajo de los hombres y mujeres del campo y visibilizar la calidad del mango de la Axarquía”.

“LA GRAN DISTRIBUCIÓN PIDE COMO MÍNIMO 350 GRAMOS, QUE SEA TODO PAREJITO, SIN ARAÑAZOS, COMO SI ESTUVIÉRAMOS EN EL SISTEMA NAZI DE LOS ALIMENTOS”

En este sentido, los vocales, alcaldes y concejales de la comarca entienden las justas reivindicaciones expuestas por las asociaciones agrarias en lo relativo a las mejoras en las estrategias de comercialización y en la estabilización de precios en el mercado de este cultivo.

El secretario general de COAG Málaga, Antonio Rodríguez, afirmó que «estamos ante una campaña del mango con una situación climática muy difícil, con agricultores que están comprando cubas de agua para que no se sequen sus árboles, que vendiéndolo a buen precio ni siquiera iban a cubrir los costes. Y llega la gran distribución, ajena a todo esto, y dice que el producto que quieren en el lineal debe pesar como mínimo 350 gramos, homogéneo, que sea todo parejito, que no tenga ningún arañazo, como si estuviéramos en el sistema nazi de los alimentos. Y esto no es así. No podemos más y por ahí no vamos a pasar. No podemos seguir vendiendo por debajo de los costes de producción”.

Por su parte, el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso, ahondó en esos “precios de ruina” que perciben los agricultores. “Es verdad que estos precios no se han dado nunca. Si nos vamos a tres cosechas anteriores, nos encontramos con que en la campaña 2020/21 se pagaba una media de 1,50 euros por kilo de mango. En la 2021/22 ya se bajó hasta el euro. Y en esta nos encontramos en una media de 60 o 70 céntimos, el que los pueda cobrar. Arrastrados por la sequía que tenemos, estos precios hacen que la situación sea inviable. Encima, los consumidores los pagan a 2,50 euros en los lineales, sin saber ni siquiera si los mangos son de la tierra. Y lo cierto es que el mango malagueño, de la Axarquía, por poco calibre que tenga, tiene una gran calidad”.

El mango se ha convertido en el segundo cultivo subtropical en importancia económica, tras el aguacate. Este cultivo ha experimentado un fuerte desarrollo en los últimos 20 años, en 2021 se registraron 4.800 hectáreas plantadas, de las cuales el 91% se encuentra en producción. El 90% de la superficie se concentra en la provincia de Málaga. La producción de mango en Andalucía supera las 28.100t, produciendo Málaga el 85% del volumen andaluz.