Hace unos días, el sector del porcino ibérico reclaman, en unas jornadas en Córdoba, una actualización de la norma de calidad del ibérico que aporte claridad al consumidor y reconozca el valor de la dehesa. Ahora se quiere dar un paso y más y pasar del jamón ibérico de pata negra al de pata dorada. El sector negocia la introducción de un precinto dorado para la categoría de ‘bellota 100% ibérico’ de una Denominación de Origen Protegida (DOP), que vendría a sustituir al actual precinto negro «con el objetivo de reforzar el reconocimiento y la diferenciación positiva de estas figuras de calidad». Así lo recoge un documento elaborado por la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) y fechado el 16 de septiembre de este año, al que ha tenido acceso La Información Económica.

En el escrito, al que ha accedido este medio, se añade que estas propuestas fueron remitidas por la interprofesional del ibérico al departamento que dirige Luis Planas el pasado 6 de agosto. El documento recoge que el nuevo precinto propuesto no supondría la creación de una nueva categoría ni añadiría uno adicional a los ya existentes. En la actualidad hay 4 precintos para el jamón ibérico: blanco (cerdo ibérico), verde (de cebo de campo ibérico), rojo (de bellota ibérico) y negro (de bellota 100% ibérico).

Se habla, en concreto, de «la sustitución del color negro actualmente utilizado por otro color en los productos de bellota 100% ibérico amparados por una DOP». Lo que, según la interprofesional, facilitaría su identificación por el consumidor «sin alterar el régimen de categorías establecido en la presente Norma de Calidad».

En conversación con este medio, el secretario general de la DOP ‘Los Pedroches’ Juan Luis Ortiz, sostiene que «no se trata de una categoría diferente sino de buscar la diferenciación». El representante de una de las 4 DOP que trabajan con el ibérico (Los Pedroches, Dehesa de Extremadura, Jabugo y Guijuelo) destaca las mayores exigencias y rigurosidad, que conllevan estar amparados por una Denominación de Origen.

Cabe recordar que el Ministerio de Agricultura viene impulsando en los últimos meses la renovación de esta regulación que data de 2014. Desde otra de las DOP que elaboran ibérico, la Denominación de Origen Protegida ‘Dehesa de Extremadura’, su secretario general Álvaro Rivas confirma la existencia de conversaciones para actualizar la Norma de Calidad, pero asegura que no hay acuerdo aún.