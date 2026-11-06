Reclaman una actualización de la norma de calidad del ibérico que aporte claridad al consumidor y reconozca el valor de la dehesa

ASAJA Córdoba ha celebrado en Villanueva de Córdoba su XVI Jornada de Porcino Ibérico, un encuentro centrado en el análisis del sector y la actualización de su norma de calidad. La organización agraria ha defendido que cualquier avance debe contribuir a “ofrecer información más clara al consumidor y a reconocer las distintas producciones, prestando especial atención al vínculo entre la bellota, la dehesa y el territorio”.

El presidente de ASAJA Córdoba, Fernando Adell, ha situado entre las prioridades de la organización que las necesidades de los ganaderos estén presentes en este debate. Para ASAJA, la actualización de la norma debe abordarse escuchando a los distintos eslabones de la cadena y contrastando propuestas que permitan mejorar la identificación de los productos y el reconocimiento del trabajo que hay detrás de cada uno de ellos.

En este sentido, la organización considera fundamental que el consumidor “pueda conocer y distinguir con claridad lo que compra”. La raza, la alimentación y el sistema de producción son elementos que deben comunicarse de forma comprensible, para que las decisiones de compra se apoyen en información precisa y el esfuerzo de los productores encuentre su reflejo en el mercado.

Adell ha puesto también el acento en la singularidad de la producción vinculada a la bellota y a la dehesa. Se trata de un modelo estrechamente ligado a comarcas como Los Pedroches, donde “la ganadería contribuye al mantenimiento del entorno, genera actividad económica y sostiene el empleo rural”. Por ello, la organización defiende que el debate sobre la calidad vaya acompañado del reconocimiento de ese valor y de la necesidad de garantizar la rentabilidad de las explotaciones.

La mesa redonda dedicada al sector del ibérico en España y a la actualización de la norma de calidad ha contado con una introducción de Antonio Torralbo, presidente de la DOP Los Pedroches. Moderada por Fernando Adell, ha reunido a Raúl García, presidente de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI); Javier del Pino Peinado, director de Compras de Ganado de INCARLOPSA y consejero delegado de ICPOR; y Raúl Sanz, director del grupo cárnico COVAP.

El programa ha abordado asimismo el papel de las denominaciones de origen y de la calidad diferenciada como garantía de origen, calidad y valor para el territorio, con la intervención de Juan Ramón Villegas, jefe de Servicio de la Delegación de Agricultura en Córdoba. Este contenido ha completado el debate sobre las herramientas que permiten distinguir las producciones y reforzar la confianza del consumidor.

La inauguración contó con la participación del presidente de ASAJA Córdoba; José María Calero, consejero de Caja Rural del Sur y secretario de COVAP; Raquel López, delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba; e Isaac Reyes, alcalde de Villanueva de Córdoba. La clausura corrió a cargo de Francisco Acosta, director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

Con esta jornada, celebrada en el marco de la Feria del Jamón 100% Ibérico de Los Pedroches, ASAJA Córdoba reafirma su compromiso con la defensa de los ganaderos y con un sector en el que la transparencia, la diferenciación y la rentabilidad permitan mantener el valor de sus producciones y su arraigo en el territorio.