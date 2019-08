El esperado encuentro entre el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, y candidato del PSOE a la investidura con las organizaciones agrarias y representantes del sector agroalimentario ha dejado claro que el campo español quiere que se forme ya un nuevo Gobierno con capacidad de afrontar los retos y problemas que se le plantean y aunque han reconocido que “la formación de un Gobierno no va a resolver todos nuestros problemas, si ven necesario romper el bloqueo actual y que se haga con normalidad y no con “cesionesque después paguemos todos”., porqu el mundo rural no puede esperar más tiempo.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha explicado al candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, los “problemas acuciantes y las necesidades urgentes” que afrontan el sector agroalimentario y los habitantes del medio rural. La pelota está en el tejado de PSOE y Podemos UPA ha dibujado un panorama nada halagüeño: la mayoría de los sectores agrícolas y ganaderos sufren graves crisis de precios; la sequía se ceba con los productores y sus animales, que apenas tienen agua para beber; miles de pueblos se vacían ante la enorme dificultad de vivir en ellos y se dibujan acuerdos comerciales a espaldas del sector y con previsibles y graves perjuicios. “No somos ingenuos”, han declarado desde UPA. “La formación de un Gobierno no va a resolver todos nuestros problemas. Pero sí tenemos claro que sin un Gobierno que promueva y reforme leyes, que destine presupuesto y que dé la cara por nosotros en Europa y en el mundo no saldremos del atolladero en el que nos encontramos”. Un ejemplo de esta urgencia, en opinión de UPA, es la falta de precios justos en origen para una amplia mayoría de productos agrarios. Desde su punto de vista, urge hacer modificaciones a la Ley de la cadena alimentaria y “sólo será posible con un gobierno comprometido con la defensa del sector productor”. La situación de sequía obliga también a articular un plan urgente de lucha contra la escasez de recursos hídricos. Tanto UPA como la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) han participado en varios encuentros con Pedro Sánchez en los últimos días. E hicieron lo propio con una delegación parlamentaria de Unidas Podemos hace dos semanas. “La ciudadanía se ha expresado en las urnas, las organizaciones de la sociedad civil hacemos nuestro trabajo de defensa y representación de nuestros colectivos. Es la hora de que los políticos hagan el suyo”, ha señalado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos. “Y su trabajo hoy es alcanzar un acuerdo para la formación de un gobierno progresista. Y hacerlo lo antes posible”. Asaja recalca la necesidad de desbloquear la situación política desde el consenso Por su parte, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha puesto de manifiesto las prioridades que el futuro Gobierno tiene que marcarse en su hoja de ruta entre las que debe estar la defensa del presupuesto de la PAC, una Política Hidráulica para vertebrar el desarrollo del país y políticas eficaces que eviten las despoblación. El presidente de ASAJA, Pedro Barato, en la reunión, ha insistido en la necesidad de estabilidad política que hay en este momento en España así como en la importancia de desbloquear la situación política desde el consenso. Barato ha recalcado la importancia de que este desbloqueo se haga con normalidad y no con “cesiones” que después “paguemos todos”. Tras argumentar el peso que el sector primario tiene tanto en la economía como en el desarrollo sociodemográfico de España, le ha pedido que no menosprecie la importancia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que no la deje en manos de “partidos que no comprenden ni comparten la relevancia del sector en España”. En l presidente de ASAJA ha explicado a Sánchez que es fundamental que ahora que se está negociando la futura PAC, además de trabajar para que llegue a todos los territorios se defienda el presupuesto y no se pierda ni un céntimo de euro. Barato ha hecho repaso por las líneas prioritarias que el futuro Gobierno tiene que tener en su hoja de ruta entre las que están la España vaciada, la política de precios, los sectores del vino, del aceite y la ganadería, así como una necesaria inversión en política hidráulica para vertebrar el desarrollo de España. En relación a la España vaciada Barato ha defendido la importancia del desarrollo de políticas eficaces que eviten la despoblación del medio rural, tales como una discriminación positiva para la gente del campo en materia de tarifas eléctricas, así como acciones que favorezcan la digitalización en este entorno. El presidente de ASAJA también ha argumentado la trascendencia y defensa de la fiscalidad del sector agropecuario y el necesario mantenimiento de los módulos en el IRPF. En materia de Seguridad Social Barato ha expuesto la idoneidad de trabajar para adecuar y mejorar las pensiones en el campo, además de destacar la importancia del Diálogo Social en materia laboral para nuestro sector.