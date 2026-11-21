ASAJA Avila, ASAJA Burgos, Asaja Valladolid y ASAJA Zamora respaldan el criterio de que las ayudas extraordinarias puestas en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental «se concentren en los agricultores que más han sufrido las consecuencias de una campaña muy complicada y una fuerte pérdida de rentabilidad».

Aunque respetan las reivindicaciones planteadas por los agricultores de León, consideran que «la discusión no puede reducirse a si entra o no un determinado cultivo ni convertirse en un enfrentamiento entre territorios. Cuando los recursos disponibles no permiten atender todo, hay que establecer prioridades y dirigir primero las ayudas hacia quienes han sufrido las pérdidas más importantes».

Desde ASAJA Ávila, Burgos, Valladolid y Zamora recuerdan que el cereal de invierno ha atravesado una campaña especialmente mala en Castilla y León, con un importante descenso tanto de producción como de rendimientos y con unos ccostes de producción que siguen poniendo contra las cuerdas la rentabilidad de muchas explotaciones. Las informaciones de la campaña han situado la cosecha regional muy por debajo de la del pasado año y también por debajo de sus referencias habituales.

Y esta realidad también se ha producido en León. Las propias informaciones procedentes de la provincia alertaron durante la campaña de una fuerte caída de la cosecha de cereal de invierno y de rendimientos especialmente bajos. Por eso, las tres organizaciones consideran que «defender al campo leonés es también defender a sus agricultores de secano, que se encuentran entre los que peor campaña han padecido».

“SI ESTAMOS HABLANDO DE UNA AYUDA EXTRAORDINARIA, LO LÓGICO ES QUE LLEGUE PRIMERO A QUIENES HAN SUFRIDO UNA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA”

Frente a ello, la campaña del maíz presenta una realidad diferente. «Nadie discute la importancia del maíz para León, ni sus elevados costes de producción, ni la necesidad de defender su rentabilidad. Pero una ayuda extraordinaria no puede convertirse en una compensación general de todos los costes de todos los cultivos. De hecho, las últimas informaciones de la Lonja de León sobre la recolección del maíz hablan de una campaña prácticamente concluida, con buenas condiciones de humedad y una calidad del grano calificada como excepcional».

“El maíz es fundamental y por supuesto que vamos a seguir defendiendo su rentabilidad, pero eso no significa que todas las ayudas tengan que servir para todos los cultivos. Si estamos hablando de una ayuda extraordinaria, lo lógico es que llegue primero a quienes han sufrido una situación extraordinaria”.

ASAJA Ávila, Burgos, Valladolid y Zamora consideran además acertado que se dé un mayor respaldo a los agricultores profesionales, a quienes viven del campo y se juegan en cada cosecha buena parte de sus ingresos. Esa ha sido siempre una reivindicación de las organizaciones agrarias: cuando el dinero es limitado, hay que priorizar la agricultura profesional.

Las organizaciones recuerdan que el propio sector agrario reclamó durante el verano una respuesta de las administraciones ante una cosecha de cereal muy deficiente, el incremento de los costes y la falta de rentabilidad de las explotaciones. ASAJA estuvo precisamente entre las organizaciones que reclamaron ayudas directas ante esta situación.

Por ello, ASAJA Ávila, Burgos, Valladolid y Zamora valoran que el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, haya dado finalmente una respuesta y haya decidido poner recursos encima de la mesa, aun sabiendo que una ayuda limitada nunca puede satisfacer todas las demandas del sector.

“Nosotros estamos para exigir a las administraciones cuando no responden, pero también para reconocer las decisiones cuando van en la dirección que llevamos meses reclamando. Pedimos ayudas porque había agricultores que habían tenido una campaña desastrosa. Ahora que esas ayudas llegan, lo coherente es defender que se priorice precisamente a quienes más han perdido.”

Las cuatro organizaciones insisten en que «el debate no debe ser León contra Valladolid, secano contra regadío ni maíz contra otros cereales. Todos los agricultores están soportando costes elevados y dificultades de rentabilidad, pero no todos han sufrido el mismo daño en esta campaña».

“Si hubiera recursos suficientes, pediríamos ayudas para todos. Mientras no los haya, nuestra obligación como organizaciones agrarias es defender que el dinero del campo se quede en el campo y que llegue primero a los profesionales y a las explotaciones que más lo necesitan”.