Pese a que se han visto varias sesiones de subida generalizada de los precios de los cereales en los mercados internacionales, después de muchas dudas en las semanas precedentes, la realidad es que el esperado incremento de las cotizaciones ha pasado de largo y no se ha trasladado de momento a la lonja de León, donde ha habido una repetición generalizada salvo en el centeno.

El fracaso de las negociaciones en Abu Dabi entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania han dado paso a una intensificación de los ataques por ambas partes, en este contexto Ucrania a bombardeado el puerto comercial de Kerch que une Crimea con Rusia, este suceso ha provocado el bloqueo físico del único canal de acceso al mar de Azov, dejando restringidas las exportaciones de cereal en ambos países.

Los datos de superficie de siembra de la presente campaña también prevén una reducción a nivel mundial por el alto coste de los insumos. Por último, el dólar sigue ganando terreno al euro y ya cotiza por debajo de 1,10 dólares por euro, encareciendo las exportaciones y elevando los precios en destino puerto.

De momento todas estar casuísticas alcistas no se han trasladado a las lonjas, o por lo menos en la medida que se esperaba, la cautela sigue siendo la protagonista a la espera de una consolidación a medio plazo.

Repetición de precios en el sector de la patata, con una campaña ya prácticamente finalizada, una buena calidad de los tubérculos con unos precios aceptables, consolidados y con margen para nuevos movimientos alcistas. Asimismo, el girasol suspende su cotización hasta próxima campaña.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN 18-11-2026

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 226,00 226,00 = Cebada *** 221,00 223,00 ▲ Triticale 216,00 216,00 = Centeno 196,00 198,00 ▲ Avena 198,00 198,00 = Maíz S/C* S/C*

* Sin acuerdo en la cotización.

*** Cebada peso específico por encima de 60

GIRASOL COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Girasol* 500 S/C Girasol alto oleico** 515 S/C

S/C Suspende cotización hasta próxima campaña.

* Calidad Tipo 9-2-44

** 80% mínimo de ácido oleico

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,30 1,30 = Negra 2,80 2,80 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 1,95 1,95 = Plancheta 2,00 2,00 = Pinta 0,95 0,95 = Riñón de León 1,40 1,40 = Redonda 1,35 1,35 =