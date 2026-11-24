El futuro del campo europeo se juega estos días en las instituciones europeas y en las calles con protestas y movilizaciones, ya que para este jueves hay una prevista en Bruselas y se prepara otra para el 15 de diciembre. A las propuestas de la Comisión y el Parlamento se ha sumado este fin de semana la posición del Consejo de la UE, presidido por el portugués Antonio Costa. Esta última proposición parece querer contentar a los países partidarios de recortar el presupuesto sin tocar demasiado las partidas de la PAC, que sufrirían un menor recorte que los fondos de competitividad y acción exterior. Pero para UPA, la propuesta consolida el recorte presupuestario para la PAC superior al 20% propuesto por la Comisión, da por cerrada la desaparición de los dos pilares de la PAC y deja en manos de los Estados Miembros compensar estas pérdidas.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha mostrado su “total desacuerdo” con la propuesta, que a su juicio ahonda en los errores de los textos de la Comisión y las presidencias de Irlanda y Chipre. En comparación con el planteamiento de la Comisión Europea, el presupuesto general de la UE se reduciría en un 10,2% (180.500 millones de euros) en la propuesta del Consejo.

«Hablamos de unos fondos asegurados para la PAC que se situarían en unos 293.699 millones de euros. De manera adicional los Estados Miembros deberían complementarlo con un 10% de los programas nacionales de desarrollo rural para el llamado ‘objetivo rural’, lo que equivale a aproximadamente 43.000 millones para los veintisiete, aunque en ningún caso se puede afirmar que este presupuesto vaya destinado a agricultores y ganaderos», advierten desde la organización.

Asimismo, reclacan que, la propuesta de Costa parece dar por ya cerrada la desaparición de los dos pilares de la PAC y asume una amplia voluntariedad de los Estados Miembros en temas como la degresividad y los techos de las ayudas, la definición del agricultor activo y la aplicación del régimen de pequeños agricultores. Se vuelve a contemplar la ayuda redistributiva, pero sin ser obligatoria su activación, lo que la deja al albur de la decisión posterior de los Gobiernos nacionales. Además, con la cantidad reservada para la PAC habría que cubrir también medidas como la incorporación de jóvenes, inversiones en explotaciones agrarias, pagos compensatorios de montaña o razas autóctonas.

Las instituciones europeas ahondan en su estrategia, por otra parte ya conocida, de definir políticas marco con enormes dosis de voluntariedad para los Estados Miembros. Esto, lejos de ser visto como una oportunidad para la organización agraria UPA, es un “verdadero peligro”, pues supondrá tener que luchar después para lograr medidas a las que antes obligaba Europa y ahora serán voluntarias.

“No estamos solo ante un recorte de la PAC, que sería aún más grave de lo que a priori parece pues no se tienen en cuenta ni la inflación ni el incremento de los costes de producción, hablamos de un cambio de modelo nunca visto. En realidad no sabemos hasta dónde puede llegar el golpe a la Política Agraria Común de prosperar estas propuestas”, ha señalado el secretario general de UPA, Cristóbal Cano.

«NO TIRAMOS LA TOALLA»

Desde UPA aseguran no obstante que no tiran la toalla: “La propuesta de Costa es una propuesta más que puede y debe ser corregida. Son los jefes de Estado y de Gobierno los que deberán cerrar el acuerdo presupuestario –en sus reuniones esta semana y a mediados de diciembre– y, en última instancia, el Parlamento Europeo”.

Para hacer llegar su voz, UPA ha anunciado que se manifestará junto al resto de organizaciones europeas en una primera protesta este jueves 26 de noviembre en Bruselas, con una delegación encabezada por su secretario general, Cristóbal Cano. El objetivo es lograr “la mejor de las PAC posibles para el campo”, y eso pasa por aplicar el concepto de la degresividad a todas las ayudas directas, no solo en la ayuda a la renta.

Una importante delegación de UPA acudirá la próxima semana a Bruselas a celebrar múltiples reuniones con las instituciones europeas para lograr introducir mejoras en la reforma de la PAC. Se prepara también una gran protesta para el próximo 17 de diciembre de todas las organizaciones agrarias europeas.

UPA reclama también una ayuda redistributiva dentro de las ayudas a la renta por superficie. Igualmente, UPA reclama una “lista negra” para excluir a los fondos de inversión de recibir apoyos públicos. Así mismo, exigen la aplicación obligatoria del régimen de pequeños agricultores, una mayor flexibilidad en los eco-regímenes y un aumento en las ayudas asociadas para el nuevo periodo. El fondo para afrontar crisis de mercado también ve reducida su cuantía respecto a la propuesta de la Comisión, de 6.300 a 4.411 millones de euros, lo que es inaceptable para los agricultores.

Por último, la organización agraria pone como puntos irrenunciables establecer una condicionalidad comercial para aquellas industrias alimentarias que pretendan recibir apoyos públicos, así como crear el fondo europeo de emergencia climática, para que Europa aborde con un carácter común uno de los mayores problemas que afronta el campo: el cambio climático. “La autonomía estratégica de Europa depende de la fuerza y resiliencia de su sector primario. Somos estratégicos, y la PAC debe seguir apoyándonos”, han concluido.