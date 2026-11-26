El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó este miércoles que su posición en las negociaciones para los próximos presupuestos de la Unión Europea va a ser «extremadamente firme» y que quiere para su país la misma dotación de la PAC que en el último periodo, ni un euro menos. Cabe recordar a esta Cumbre no irá el presidente español, Pedro Sánchez, que delegado su voto en el propio Macron.

«No puede faltar un euro a la partida de la PAC europea», afirmó Macron en un encuentro en el Palacio del Elíseo con las organizaciones agrarias francesas, en vísperas de una cumbre europea de dos días en Bruselas, el jueves y el viernes, en la que se discutirá sobre los presupuestos del periodo 2028-2034.

El presidente francés aseguró que va a tener «una posición extremadamente firme» y que para él el objetivo es conseguir los mismos 66.250 millones que se atribuyeron a Francia de fondos europeos en el precedente periodo presupuestario, a los que se han añadido 6.000 millones de cofinanciación nacional.

«Queremos los 66.250 millones», repitió el presidente francés que hizo hincapié en que «nuestra posición no tiene ambigüedad» y que se lo ha dejado «muy claro» tanto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Esa posición choca con la propuesta de Costa, que la semana pasada sugirió un recorte del 10% en el presupuesto global respecto a la que había hecho la Comisión Europea, en línea con lo que quieren otros países como Alemania o Países Bajos.

Para Macron, la UE tiene que definir para la agricultura «una política europea ambiciosa» que «ponga la producción en el primer plano».

Eso significa corregir la agenda que se había definido con el Green Deal (Pacto Verde) Europeo, que el presidente francés criticó porque «era una política de decrecimiento» y que tenía como consecuencia una mayor dependencia de los europeos.

A su parecer, «hay que seguir produciendo» y eso para cubrir las necesidades propias en alimentación pero también «por la balanza comercial», es decir, para exportar.