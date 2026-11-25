El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, no asistirá este jueves y viernes a la cumbre de líderes europeos en Bruselas, donde entre otras cuestiones se pueden sentar las bases de la futura financiación de la PAC y de todo el presupuesto europeo, debido a la campaña para las elecciones del próximo domingo en España y ha delegado su representación en el presidente de Francia, Emmanuel Macron, según informaron a Efeagro fuentes del Ejecutivo.

La cumbre de Bruselas de esta semana ha sido convocada de forma extraordinaria por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para intentar avanzar en un acuerdo sobre el próximo presupuesto comunitario. Un acuerdo que Costa quiere que se pueda cerrar en el Consejo Europeo de diciembre.

En esta negociación, se deberá afrontar también las bases y la posible financiación de la PAC. El borrador presentado por el propio Acosta ya ha provocado el enfado de todo el sector agrario español, por el impacto negativo que tendrá en los pagos directos y en el desarrollo rural. De hecho, con la presencia de representantes de todas las organizaciones agrarias españolas y europeas, este ismo jueves habrá una protestas en Bruselas convocada por Copa-Cogeca para protestar por los recortes previstos en la PAC.

Sánchez no asistirá a la reunión de esta semana en la capital belga debido a la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que aspira a la reelección como candidato del Partido Socialista (PSOE), y en su nombre no puede ir ningún otro miembro del Ejecutivo, sino que tiene que delegar en otro jefe de Estado o de Gobierno.

Por ello, ha decidido delegar en Macron, con quien, a pesar de que no comparte la misma familia política, las fuentes citadas resaltan la conexión personal y sintonía existente entre ambos.