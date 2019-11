El número de parados en el sector agrario sigue subiendo y se situó en 149.315 personas al finalizar el pasado mes de octubre, lo que representa una subida del 12,06 % (16.072 desempleados más) respecto al mes anterior, pero un 0,15 % menos (218 parados menos) respecto a octubre de 2018.

Sin embargo, la publicació de estas cifras coinciden en el tiempo con ua oferta de algo más de 10.000 plazas lanzada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para captar mano de obra local para la fase de recolección de la campaña de frutos rojos y cítricos de la provincia de Huelva donde apenas ha sido respondida por unas 200 personas.

Según los datos publicados este martes 5 por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social con cifras de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), este registro de desempleo agrario es el más bajo de un mes de octubre desde 2015.

En todas las comunidades autónomas sigue subiendo el paro agrario en octubre de 2019 respecto a septiembre, a excepción de Comunidad Valenciana, en la que se redujo en 271 personas.

Castilla-La Mancha fue la región en la que creció más el número de parados en agricultura y ganadería (4.656 desempleados más que en septiembre), seguida de Castilla y León (2.698), Andalucía (2.333) y Cataluña (1.445).

De los 149.315 parados registrados en el sector agrícola en octubre, 36.320 personas eran extranjeras (+20,70 % respecto a septiembre pasado y -2,22 % respecto al mismo mes de 2018); de esta cifra, 14.857 personas eran de otro país comunitario y 21.463, de origen extra comunitario.

En general, el paro en octubre se elevó en el conjunto de todas las actividades económicas españolas y llegó a 3.177.659 parados, lo que supone un 3,18 % más respecto a septiembre (97.948 personas más) y un 2,37 % menos respecto al mismo mes de 2018 (77.044 personas menos).

El número de parados registrado en las oficinas españolas de los SEPE registró el mayor incremento en un décimo mes del año desde 2012.

PARO AGRÍCOLA REGISTRADO EN OCTUBRE DE 2019 ------------------------------------------- COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS Nº PARADOS VARIACIÓN MENSUAL --------------------------------------------------------------- ANDALUCÍA 60.374 2.333 ARAGÓN 3.925 785 PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.352 106 ILLES BALEARS 678 133 CANARIAS 4.495 304 CANTABRIA 605 66 CASTILLA-LA MANCHA 15.070 4.656 CASTILLA Y LEÓN 8.774 2.698 CATALUÑA 8.598 1.445 COM. VALENCIANA 11.955 -271 EXTREMADURA 11.052 1.016 GALICIA 5.806 827 COM. DE MADRID 2.765 261 REGIÓN DE MURCIA 7.336 210 C. FORAL DE NAVARRA 1.958 325 PAÍS VASCO 2.547 382 LA RIOJA 1.865 791 CEUTA 78 4 MELILLA 81 1 ------------------------------------------------------------- TOTAL 149.315 16.072