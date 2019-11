Viene siendo un clamor entre los productores de media España, y ahora se ha hecho todavía más patente de que algo se está haciendo mal con el empleo agrario y que se debe actuar de otra manera: La oferta de algo más de 10.000 plazas lanzada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para captar mano de obra local para la fase de recolección de la campaña de frutos rojos y cítricos de la provincia de Huelva apenas ha sido respondida por unas 200 personas.

Esta oferta se realizó de forma conjunta a mitad de septiembre con las siete agrupaciones agrícolas con las que la Junta de Andalucía opera en la provincia onubense, y se podía acceder a ella a través de la plataforma Gestión de Empleo Agrario (GEA) del SAE.

En declaraciones a los periodistas, el delegado territorial de Empleo de la Junta en Huelva, Antonio Augustín, ha reconocido que “no ha habido bastante inscritos” y ha indicado que no saben si es “por desconocimiento”, ya que la plataforma GEA, donde los interesados debían inscribirse, es una herramienta “novedosa, y voluntaria, que se empezó a utilizar el año pasado; o porque no hay demanda suficiente, el caso es que no ha habido bastantes inscritos”.

Se estima que la campaña agrícola generará 80.000 empleos, de los cuales casi 60.000 están fidelizados, por lo que la necesidad se fijaría en algo más de 20.000 personas.

Esta se cubrirá casi totalmente con contrataciones en Marruecos, ya que para esta campaña el Gobierno ha autorizado un contingente de alrededor de 19.000 personas.

Aunque por el momento se ha anunciado nada en Hueva, cabe recordar que este verano la Unión Extremadura anunció la presentación de una denuncia en la Inspección de Trabajo para que se investigue el presunto fraude de cobro irregular de prestaciones ante la falta de mano de obra nacional.