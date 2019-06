El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publicaba el 20 de junio de 2019 una Orden por la que se prorrogaba el plazo para la finalización de las obras y servicio en el programa de fomento de empleo agrario en Extremadura y Andalucía hasta el 30 de septiembre.

O lo que es lo mismo, los ayuntamientos van a estar contratando mano de obra agraria para realizar trabajo al amparo de las subvenciones que le concede este Ministerio hasta esa fecha, según denuncia La Unión Extremadura.

La organización considera que la decisión es una “irresponsabilidad”, porque mientras que los empresarios agrarios se están quedando sin poder recoger la fruta por carencia de mano de obra, el Ministerio amplía el plazo de fomento del empleo agrario para trabajar en los ayuntamientos, coincidiendo con la campaña de recolección de fruta, hortalizas, vendimia, aceituna de mesa y un largo etc.

“Cuando más trabajo hay en el campo extremeño y andaluz, cuando más difícil es encontrar mano de pobra, el Ministerio amplia la contratación de desempleados. ¿Quién puede estar desempleado en el campo extremeño es estas fechas?”.

“estas campañas de recolección están comprometidas por la reiterada falta de compromiso de las Administraciones”

La Unión Extremadura recuerda que en este periodo va a estar en plena recolección de la fruta (40.000 has), hortalizas (30.000 has), vendimia (80.000 has), aceituna de mesa (60.000 has), etc. con más de 1,8 millones de jornales.

Sin embargo, ahora, “estas campañas de recolección están comprometidas por la reiterada falta de compromiso de las Administraciones con los problemas de mano de obra en la Región”.

Según los datos del propio Ministerio de Trabajo, en el primer trimestre del año Extremadura tenía un paro registrado del 22,51% y 112.200b personas, “pero ya era palpable la escasez de manos de obra para las labores del campo, escasez que se ha agravado con el inicio de las campañas de recolección”.

La Unión Extremadura entiende que las ayudas para la contratación pública de trabajadores desempleados son fundamentales para el mantenimiento de la renta de los mismos y para evitar el despoblamiento de las zonas rurales. Pero ampliar el fomento del empleo agrario cuando los empresarios no encuentran mano de obra, “es condenar a la desaparición de los cultivos sociales, los que más mano de obra genera y el fomento de cultivos mecanizados”.

“Si el Ministerio es tan irresponsable de ampliar a todo el periodo de recolección la prestación de ayudas por desempleo, será el único responsable del arranque de plantaciones de cultivos que necesitan abundante mano de obra”, señala la organización, que exige “que las ayudas se aprueben para las fechas donde no hay escasez de mano de obra y que se concedan a los que realmente están desempleados por falta de trabajo”.

(Fotos: Archivo)