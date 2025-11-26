El Parlamento Europeo más divido que nunca salva por un voto el etiquetado de frutas y hortalizas del Sáhara Occidental que plantea Bruselas

El Parlamento Europeo ha salvado por un solo voto la propuesta de la Comisión Europea para etiquetar las frutas y hortalizas del Sáhara Occidental con el nombre de dos regiones marroquíes cuando son importadas a la UE, que según algunos eurodiputados sería opuesta a la legislación y jurisprudencia europeas.

La objeción que planteaban los populares europeos -para descartar el reglamento- requería 360 votos a favor para salir adelante (al menos la mitad más uno del total de diputados, ahora 719) y se quedó en 359 votos a favor, con 188 en contra y 76 abstenciones, en el dictamen de este miércoles.

De esta forma, sigue adelante el nuevo reglamento para la aplicación de las normas sobre el comercio entre la UE y Marruecos de frutas y hortalizas originarias del Sáhara Occidental, una solución negociada con Rabat que implica que en esos productos solo se indicará la región de origen, sin una referencia específica al Sáhara Occidental.

Bajo los términos propuestos, las frutas y verduras originarias del Sáhara Occidental llevarán la denominación de las regiones El Aaiún-Saguía el-Hamra y Dajla-Río de Oro, un sistema que a juicio de los eurodiputados es contrario a las reglas comunitarias sobre denominaciones de origen y etiquetado.

«La regulación propuesta no asegura que las frutas y hortalizas originarias del Sáhara Occidental son claramente identificables con su verdadero país de procedencia, lo cual da lugar a un etiquetado ambiguo», señala una de las dos objeciones presentadas al texto, la redactada por el Partido Popular Europeo.

Los populares advierten de que la falta de «una referencia territorial explícita, precisa y verificable» podría «facilitar prácticas comerciales injustas, socavar la confianza de los consumidores y debilitar la certidumbre legal».

La otra objeción, planteada por los Patriotas por Europa, subraya que la sentencia de la justicia europea que anuló el sistema original y forzó a Bruselas a plantear esta alternativa ya «dejaba claro que el etiquetado de los bienes recolectados en el Sáhara Occidental debe indicar únicamente al Sáhara Occidental como el país de origen de esos bienes».

UN HEMICICLO MUY DIVIDIDO

Las objeciones habían sido planteadas por los grupos europeos en los que militan el Partido Popular y Vox, pero sus familias políticas han votado profundamente divididas y la iniciativa ha encontrado incluso más apoyo entre los grupos progresistas.

En el Partido Popular Europeo 65 eurodiputados votaron a favor (entre ellos el PP), 67 en contra y 38 se abstuvieron, mientras que en los Patriotas por Europa sólo votaron a favor trece eurodiputados (incluyendo a los seis de Vox), pero 56 votaron en contra y nueve se abstuvieron. También los liberales han votado divididos, con el PNV a favor.

Por el contrario, una mayoría del grupo socialdemócrata ha votado a favor junto a los grupos de los Verdes (con ERC, BNG, Comuns y Compromís), la Izquierda (con Podemos y Sumar) y el grueso de los Conservadores y Reformistas Europeos.

El PSOE, por su parte, se ha saltado la línea mayoritaria de su grupo alegando que su posición se alinea con la de los Veintisiete países de la Unión Europea, que han dado por bueno en el Consejo este sistema.

De los 20 eurodiputados socialistas, nueve han votado en contra, uno lo ha hecho a favor (el gallego Nicolás González Casares, quien lo hizo por error, según fuentes socialistas) y cuatro no votaron pese a estar participando en la sesión.