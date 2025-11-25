Clamor unánime de todo el campo español contra la decisión de la CE de revisar el Acuerdo de Asociación UE–Marruecos y su etiquetado de origen

Las organizaciones europeas que representan a los productores de frutas y hortalizas —Copa-Cogeca (en las que está representadas las principales OPAs españolas), AREFLH y EUCOFEL— han alertado sobre la propuesta de la Comisión Europea para revisar el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, junto con un nuevo acto delegado sobre el etiquetado de origen, «que amenaza con perjudicar a los productores europeos, vulnerar principios jurídicos fundamentales de la UE y confundir a los consumidores», según señalan en una carta conjunta al Parlamento Europeo, donde las organizaciones denuncian «la propuesta por constituir una violación directa del derecho y de los valores de la Unión».

La propuesta amplía los aranceles preferenciales a productos procedentes del Sáhara Occidental y permite etiquetas de origen que utilicen nombres regionales en lugar de “Sáhara Occidental”, a pesar de una clara sentencia del Tribunal de Justicia que exige un etiquetado explícito. El sector advierte de que esto «constituye un atajo legal que induce a error a los consumidores, ignora la jurisprudencia de la UE y crea un precedente para ocultar el origen de los productos».

Las organizaciones de productores destacan varios riesgos derivados de esta revisión en el Acuerdo de Asociación UE–Marruecos. En primer lugar, este acuerdo expone a los productores europeos «a una competencia desleal por parte de productos del Sáhara Occidental cultivados con estándares sociales y medioambientales inferiores».

En segundo lugar, en un momento en el que los productores europeos de frutas y hortalizas ya afrontan una intensa presión del mercado debido al aumento de las importaciones, la revisión «amenaza con desplazar aún más la producción europea, agravando la presión económica sobre las explotaciones de toda la Unión».

La propuesta de revisión también provocaría la pérdida de confianza de los consumidores debido a la falta de transparencia en etiquetas que ocultan el origen, erosionando la confianza en las normas de etiquetado de la UE.

Además, denuncian que «el acuerdo delega un control crítico a las autoridades marroquíes para emitir certificados de conformidad, debilitando la supervisión de la UE y generando serias preocupaciones sobre el cumplimiento de las normas europeas».

Por último, «a pesar de años de demandas por parte del sector en favor de la reciprocidad, las cláusulas espejo y mecanismos sólidos de salvaguardia, la Comisión Europea no ha reformado el acuerdo ni ha atendido estas reivindicaciones de larga duración, dejando a los productores europeos vulnerables a una competencia distorsionada y a la inestabilidad del mercado».

Como consecuencia, los productores europeos piden ahora a los miembros del Parlamento Europeo que apoyen la objeción al acto delegado sobre el etiquetado de origen para frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental, que será sometido a votación en el Pleno esta semana, subrayando «la necesidad de una renegociación completa y equilibrada del acuerdo para garantizar la protección de los agricultores europeos, aplicar salvaguardias eficaces y asegurar el respeto del derecho europeo e internacional».

“Los productores europeos no pueden verse obligados a competir en un sistema que oculta los orígenes, debilita los estándares e ignora las sentencias del Tribunal”, afirman las organizaciones en su carta.