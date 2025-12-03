El Ministerio inicia el pago de más de 27,8 millones en ayudas directas a los 9.679 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado a partir de este miércoles 3 el pago de los 27,8 millones de euros que el Gobierno de España ha habilitado a los agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios acaecidos este verano. Las personas beneficiarias recibirán a través de su teléfono móvil el aviso del ingreso de la ayuda en la cuenta de su entidad financiera.

Un total de 9.679 agricultores y ganaderos recibirán estas ayudas directas que comprenden dos líneas: la compensación por pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas y el apoyo adicional al coste del seguro agrario para titulares de pólizas. Toda la información relativa a estas subvenciones está disponible en la web del Ministerio.

El objetivo de este apoyo es que puedan hacer frente a los gastos y pérdidas derivadas de los incendios, independientemente de las indemnizaciones de sus seguros. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cumple así con el compromiso adquirido por el ministro Luis Planas de que las personas afectadas recibirían estas subvenciones antes de fin de año.

El grueso de la ayuda, 21,5 millones de euros, es para compensar la pérdida de renta ocasionada por los incendios y lo percibirán 3.446 titulares de explotaciones. Los otros 6,3 millones de euros corresponden a la elevación de la subvención por la contratación del seguro agrario, hasta el 70 % del coste de la póliza, y los percibirán 6.647 beneficiarios. El número total de beneficiarios únicos -algunos agricultores percibirán las dos líneas de ayuda- asciende a 9.679 agricultores y ganaderos.

Los jóvenes agricultores y ganaderos ubicados en las zonas afectadas, que hayan iniciado su actividad en el año 2025 y hayan presentado por primera vez la solicitud única de la Política Agraria Común en esta campaña tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros