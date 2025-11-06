El Gobierno pagará 27,8 millones a 9.000 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios del verano y CyL ayudas a los apicultores

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este jueves 6 que 9.000 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios que asolaron España este verano percibirán 27,8 millones de euros de las ayudas habilitadas por el Gobierno de España para apoyar a los titulares de explotaciones dañadas por el fuego.

La lista de beneficiarios y las cantidades que les corresponden se han publicado hoy en la página web del ministerio. El ministro ha destacado la celeridad en la tramitación de esta ayuda porque el objetivo es que los agricultores y ganaderos puedan cobrarlas cuanto antes para hacer frente a los gastos y pérdidas que les hayan ocasionado los incendios. El ministerio adjudica de oficio la ayuda tras comprobar que los potenciales beneficiarios cumplen los requisitos, sin que éstos tengan necesidad de hacer ningún trámite.

El ministro ha recordado que cada agricultor o ganadero afectado cobrarán entre 1.500 y 10.000 euros por titular, cifra que se elevará, en el caso de que tenga seguro agrario, a un mínimo de 6.000 euros y un máximo de 16.000 euros. El montante de esta línea de ayuda asciende a 21,5 millones de euros.

Los otros 6,3 millones de euros corresponden a la elevación de la subvención por la contratación del seguro agrario hasta el 70 % del coste de la póliza.

Todos los trámites se podrán consultar desde la página web del ministerio, donde se ha habilitado un espacio para facilitar toda la información relativa a los trámites administrativos de esta ayuda, disponible en este enlace.

AYUDAS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LOS APICULTORES AFECtADOS POR LOS INCENDIOS

Por su parte, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves 6 una nueva relación de 27 beneficiarios de ayudas directas a agricultores y apicultores profesionales y no profesionales afectados por los grandes incendios de este verano por un montante total de 129.665 euros.

La subvención compensa las pérdidas de producción agrícola y tiene la finalidad de proteger la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo en las zonas afectadas, proteger el tejido productivo y recuperar lo antes posible la actividad económica.

De los 27 beneficiarios, cuatro son agricultores profesionales que reciben la ayuda mínima de 5.500 euros, mientras que el resto (21 apicultores y dos agricultores) han presentado las respectivas declaraciones responsables para la valoración de daños en función de los baremos establecidos.

Desde el primer acuerdo del Consejo de Gobierno para atender a los afectados por los incendios, el pasado 28 de agosto, e incluida la resolución de hoy, la Junta ha aprobado 758 expedientes de ayuda para agricultores y ganaderos por un conjunto de 3,9 millones de euros.