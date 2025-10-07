El Ministerio aclara que el mercado chino está abierto pero que no es posible exportar lana sucia ya que no existe ningún operador autorizado

La publicación en nuestra edición del pasado lunes 6 de la apertura del mercado de China para la lana ha acabado provocando más confusión que esperanza. Por eso, desde la Interprofesional del Ovino y Caprino (Interovic) se ha querido aclarar que mercado actualmente está abierto «pero no es posible exportar lana sucia ya que no existe ningún operador autorizado al estar pendiente por parte de las autoridades de aquel país la publicación de los establecimientos autorizados para exportar».

En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha hecho público un documento en el que se explica esta circunstancia y al que se puede acceder desde aquí.

En el mismo, se destaca que el 20 de noviembre se han cumplido las provisiones establecidas en el Capítulo 14.9 del Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OMSA, por lo que España ha recuperado el estatus de país libre de la enfermedad. Ello supone que podrán volver a admitirse cualquier solicitud de emisión de certificados de exportación para los productos afectados a los destinos que establecen requisitos referentes a la mencionada enfermedad, tales como “país libre de viruela ovina y viruela caprina”.

Aquellos certificados en cuya atestación zoosanitaria figura únicamente dicho requisito como única opción han sido habilitados de nuevo en la aplicación de CEXGAN, posibilitando de este modo su solicitud por parte de los operadores.

De cara a la solicitud de los certificados desbloqueados porque se exigía “País libre de viruela ovina y viruela caprina” sólo será posible la exportación de productos de origen ovino o caprino obtenidos a partir del 20 de noviembre de 2023 o productos obtenidos antes de la fecha de declaración (19 de septiembre de 2022) del primer foco de la enfermedad.

En relación con las medidas restrictivas adicionales impuestas por países terceros a las importaciones procedentes de España, se seguirán aplicando hasta recibir una confirmación del levantamiento de la misma.

Cualquier novedad en este ámbito se irá incorporando en posteriores revisiones de esta nota.