Tras tres años de trabajo, desde este lunes ya se puede enviar la lana a China y se abre la puerta a la exportación de productos cárnico de ovino

Tras más de 3 años de trabajo para poder exportar la lana a China, este lunes 6 se ha abierto la puerta para poder volver a enviar lana a China y que el valor de esta materia prima vuelva a ser el que debe de tener.

Desde ASAJA Segovia, destacan que «nos sentimos muy orgullos del trabajo realizado en este ámbito, se presionó mucho para poder enviar lana a China lo antes posible y que el sector pudiera obtener una rentabilidad algo mayor. En nuestra provincia el sector ovino es un sector clave desde el punto de vista de: desarrollo rural, mantenimiento de medio ambiente, producción de alimentos de calidad, prevención de incendios, creación de puestos de trabajo, aprovechamiento de recursos vegetales y preservación de manejo ganadero y cultural».

Asimismo, esta apertura abre la puerta también a la exportación de productos cárnico de ovino, lo que puede afianzar el valor de la carne y leche de ovino y caprino y dinamizar el sector en nuestro país.

Por eso, creen que desde las Administraciones Públicas «se debe impulsar y promover este sector esencial en el mantenimiento de medio ambiente y desde el punto de visto del aprovechamiento de recursos naturales que solo puede aprovechar nuestro ganado ovino y caprino».

DATOS DEL SECTOR

El sector ovino y caprino representó en 2024 un 3,7% de la Producción Final Agraria (2.474 M€), siendo la carne el 1,8% de la PFA (1.226 M€).

Censos : Ovino: 13,5 millones de cabezas (-0,8% vs 2023). España es líder de la UE (24% del censo comunitario), destacando Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Aragón. Caprino: 2,3 millones (+2,9%), segundo país de la UE tras Grecia. Andalucía concentra el 35%.

: Explotaciones : Ovino: 109.756 explotaciones (-1,6%). Predomina la orientación cárnica (80%). Galicia presenta gran atomización. Caprino: 70.251 explotaciones (-1,6%), la mayoría clasificadas para carne, aunque la producción real es mayoritariamente láctea.

: Producción de carne : Ovino: 98.530 t (-6%), con predominio del cordero pascual. Crecen producciones con IGP (Ternasco de Aragón, Lechazo de Castilla y León, etc.) y en ecológico (10% del total, liderado por Andalucía). Caprino: 8.706 t (-9%), el 76% cabritos lechales. Surge la IGP Cabrito de Extremadura. Producción ecológica: 558 t (+15%).

: Lana : 20.670 t, en descenso. Problemas de mercado por restricciones de China y caída de precios.

En hogares: 0,76 kg/persona/año (-9%). Fuera del hogar: 8.560 t (+12%). Consumo aparente: 1,41 kg/persona/año (+2,8%).

: Comercio exterior : Exportaciones: 563 M€ (positivo frente a 98 M€ importados). El 46% de la carne producida se exporta, principalmente a la UE (Francia, Italia, Portugal). Destacan también destinos extracomunitarios como Argelia, Israel o EAU. Exportación de vivos: 1,55 M cabezas (233 M€), principalmente a Marruecos.

:

Importaciones: 10.967 t de carne (+56%), sobre todo desde Italia y Francia.