El informe del USDA frena la caída del cereal y estabiliza las cotizaciones, aunque el maíz no se libra de una mayor presión bajista

El informe del USDA frena la caída del cereal a nivel internacional y estabiliza las cotizaciones a nivel nacional tras varias semanas de bajadas, aunque el maíz no se libra de una mayor presión bajista.

Con estos cambios los 3 esenciales de la semana por Abastores son:

El informe del USDA impulsa las bolsas de MATIF y Chicago, con sesiones de gran volatilidad.

Se frenan las bajadas de precios de los cereales, aunque el maíz sigue teniendo una mayor presión bajista.

Cómoda oferta de cereal disponible que choca con el limitado interés de compra.

Esta semana el protagonismo en el sector cerealista nacional e internacional ha recaído en la publicación del informe mensual del USDA el martes por la tarde, cuyas cifras provocaron un repunte en MATIF y Chicago que logró frenar las bajadas continuadas de las jornadas previas.

En prácticamente todo el territorio nacional hemos encontrado una oferta cómoda de cereal disponible, que si bien era algo más reducida que en semanas anteriores, ha salido al mercado con precios ligeramente superiores a medida que ha ido avanzando esta semana. Por su parte, los fabricantes de pienso se encuentran terminando de cubrir sus últimas necesidades de diciembre y se empieza a centrar el foco en los primeros meses del próximo año. Los compradores siguen rigiéndose por la prudencia debido a la gran volatilidad de los mercados exteriores, y ante un consumo bastante contenido, la operativa general ha sido limitada por parte de los comerciantes.

En los puertos, la amplia disponibilidad y el limitado interés comprador continúan presionando a la baja a cebadas y trigos, pero el balón de oxígeno del USDA y la ausencia de acuerdos en la cumbre trilateral entre Rusia, Ucrania y EE. UU. sobre el Mar Negro mantienen expectantes a los operadores ante un posible cambio de tendencia. El maíz sigue siendo el grano con mayores dificultades de salida debido a una demanda limitada que choca con la abundante oferta de la nueva cosecha, obligando a nuevos ajustes a la baja.

Finalmente, en el plano internacional, el informe del USDA introdujo un giro alcista a mitad de semana, al recortar el rendimiento estimado del maíz y reducir las existencias finales a 44,67 millones, mientras que en soja proyectó una fuerte demanda exportadora (46,81 Mt) que rebajó los inventarios finales a 8,17 Mt por tercer año consecutivo. Al mismo tiempo, se revisó al alza las cosechas de trigo del hemisferio sur, situando la producción de Argentina en 23 Mt y la de Australia en 32,5 Mt.

ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES LONJAS NACIONALES

La lonja online de Abastores reflejó ligeras bajadas en trigos y cebadas durante los primeros días de la semana, dando paso a una mayor estabilidad e incluso leves repuntes entre el miércoles y el jueves.

En Castilla y León, la Lonja de León repitió todas sus cotizaciones, manteniendo el trigo en 226,00 €/t (=), la cebada en 221,00 €/t (=) y el maíz en 250,00 €/t (=). En la Lonja de Salamanca descendieron todos los cereales, quedando el trigo en 234,00 €/t (-2), el maíz en 240,00 €/t (-3) y la cebada en 230,00 €/t (-1). Por su parte, la Lonja de Segovia repitió la cebada en 221,00 €/t (=) y recortó el trigo hasta los 228,00 €/t (-1).

En Castilla-La Mancha, sin sesión esta semana en Ciudad Real y, la actividad de la semana se centró en la Lonja de Albacete. En la mesa albaceteña repitió la cebada en 215,00 €/t (=), mientras el trigo cayó a 224,00 €/t (-1).

En el Valle del Ebro y Cataluña predominaron los ajustes a la baja en todas las mesas. En la Lonja de Barcelona bajaron la cebada a 249,00 €/t (-4) y el maíz a 250,00 €/t (-2), repitiendo el trigo en 259,00 €/t (=). En la Lonja de Lleida cedieron el trigo a 255,00 €/t (-3), el maíz a 245,00 €/t (-3) y la cebada a 246,00 €/t (-2). En la Lonja del Ebro retrocedieron el maíz a 252,00 €/t (-4), la cebada a 238,00 €/t (-2) y el trigo a 255,00 €/t (-2). Finalmente, en Binéfar bajaron el maíz a 245,00 €/t (-2), la cebada a 242,00 €/t (-1) y el trigo a 253,00 €/t (-1).