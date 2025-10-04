El importe provisional de las ayudas de la PAC a la remolacha azucarera vuelve a subir y supera el pago definitivo percibido en 2023

El Fondo Español de Garantía Agraria (Fega ) ha publicado los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas a la superficie de la campaña 2025. Y entre ellas, destaca la subida en la ayuda a la producción sostenible de remolacha azucarera (siembra primaveral), debido a la reducción de la superficie a nivel nacional, al contrario de lo que sucedió en la campaña anterior. El importe que servirá esta PAC 2025 para el cobro del anticipo del 70% se sitúa en 591,75 euros por hectárea, frente a los 463 euros/hectárea de la ayuda definitiva que percibieron los remolacheros con cargo a la PAC 2024. La cifra supera incluso la que correspondió a la PAC 2023 (541 €/ha).

Tras dos años consecutivos de aumento de superficie de remolacha azucarera de siembra primaveral, las estimaciones iniciales prevén un a bajada en la PAC 2025, por lo que el presupuesto para la ayuda asociada —14,35 millones de euros—, que es fijo en cada anualidad, permitirá un incremento en la ayuda. Será superior a la de los dos últimos años, pero no llegará a los 849 euros/hectárea de importe definitivo que alcanzó en 2022.

Las solicitudes de la PAC de 2025 en la provincia de Palencia revelan que se han sembrado este año 1627 hectáreas, casi un millar menos que la pasada campaña (2629 ha). Se vuelve así a una senda descendente en este cultivo industrial, tendencia que, con altibajos, se viene registrando no sólo en nuestro territorio, sino en el conjunto de la comunidad de Castilla y León, y en toda España.

El organismo ministerial ha publicado esta semana todos los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas a la superficie, cuyo objetivo —al menos teórico— es «garantizar la viabilidad económica de las explotaciones a través de su sostenibilidad y competitividad, reduciendo así el riesgo de abandono de una actividad productiva que también juega un importante papel desde el punto de vista medioambiental».

Pese a este objetivo, cabe destacar que Azucarera ha anunciado al comité de empresa de la planta de Jerez de la Frontera (Cádiz) que no habrá campaña remolachera en Andalucía en 2026 y que cancelará la firma de los contratos con los agricultores que hasta ahora sembraban remolacha en la comarca.

Con estos importes las comunidades autónomas podrán realizar el pago del anticipo, que puede llegar hasta el 70 % de esas cantidades, desde el 16 de octubre hasta el 30 de noviembre del año de solicitud. El otro 30 % se va liquidando una vez se revisan estos importes provisionales con un primer saldo, y se liquidan al 100 % a partir de abril del próximo año cuando las comunidades autónomas remiten la superficie definitiva (en todo caso, dentro del primer semestre de 2025).