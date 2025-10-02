Ya se conocen los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas a superficie, incluido el plan proteico, arroz, remolacha, frutos secos y olivar

Ya se conocen los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas a superficie para la campaña 2025, correspondientes al plan proteico, el arroz, la remolacha azucarera, el tomate para transformación, los frutos secos, la uva pasa y el olivar.

El Fega ha publicado los importes unitarios provisionales de varias ayudas asociadas a la agricultura para la campaña 2025. Con estos importes las comunidades autónomas podrán realizar el pago del anticipo desde el 16 de octubre al 30 de noviembre del año de solicitud, que podrá alcanzar hasta el 70% del pago total.

Ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal. Plan Proteico.

Dentro de estas ayudas asociadas a superficie, los importes provisionales quedan fijados por sub-líneas:

Producción de legumbres de las especies de garbanzo, lenteja y judía seca: el importe unitario provisional se ha fijado en 79,135592 €/ha para la región Peninsular.

el importe unitario provisional se ha fijado en para la región Peninsular. Producción del resto de leguminosas: el importe unitario provisional se ha fijado en 60,00000€/ha para la región Peninsular.

el importe unitario provisional se ha fijado en para la región Peninsular. Producción de semillas certificadas de legumbres de las especies de garbanzo, lenteja y judía seca: el importe unitario provisional se ha fijado en 80,00000 €/ha para la región Peninsular.

el importe unitario provisional se ha fijado en para la región Peninsular. Producción de semillas certificadas del resto de leguminosas: el importe unitario provisional se ha fijado en 60,00000 €/ha para la región Peninsular.

Ayuda asociada a la producción sostenible de remolacha azucarera

Para la sub-línea de siembra primaveral el importe unitario provisional ha quedado fijado en 591,750000€/ha y en 331,250000 €/ha para la sub-línea de siembra otoñal.

Ayuda asociada a los productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación

El importe unitario provisional se ha fijado en 56,410000€/ha para la región Peninsular, con un coeficiente reductor de superficie de 0,944936.

Ayuda asociada a la producción sostenible del tomate para transformación

El importe unitario provisional ha quedado fijado en 282,68000 €/ha.

Ayuda asociada a la producción tradicional de uva pasa

El importe unitario provisional ha quedado fijado en 953,300000 €/ha.

Ayuda asociada a la producción sostenible de arroz.

El importe unitario provisional se ha fijado en 135,690000 €/ha para la región Peninsular.

Ayuda asociada al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental

El importe unitario provisional ha quedado fijado en dos tramos: en el Tramo 1 son 42,760000 €/ha y para el Tramo 2 se han estabñecido 21,380000 €/ha para la región Peninsular. En la región Insular el importe es de 47,030000 €/ha.