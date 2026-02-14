El Gobierno reducirá las peonadas para acceder al subsidio y a la renta agraria para ayudar a afectados por el temporal

El Gobierno de España aprobará el próximo martes la reducción de peonadas exigidas para acceder al subsidio y a la renta agraria como apoyo a los trabajadores afectados por la cadena de temporales en su actividad en el campo, según ha avanzado este viernes 13 el portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca.

Cuenca, en un claro tono electoral, ha resaltado que el PSOE y el Gobierno de España se comprometieron desde el primer día en su apoyo y ayuda total a Andalucía tras el temporal: «Dicho y hecho».

En este sentido, ha valorado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará, dentro del decreto de ayudas para damnificados por las borrascas, una «importante» reducción de peonadas para acceder al subsidio agrario y a la renta agraria.

«Es una ayuda vital para el campo andaluz, para nuestros agricultores, que tan duramente han sido dañados por el temporal, y que deben saber que no están solos, que el PSOE y el Gobierno de España están a su lado», ha reivindicado.

Este anuncio se produce después de que el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez, ya pidiera al Ejecutivo medidas urgentes y excepcionales para los trabajadores del campo tras las inundaciones, como la supresión de las 35 jornadas y de las 53 exigidas para solicitar el subsidio agrario y la renta agraria.