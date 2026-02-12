Los otros afectados de los temporales: piden suprimir las peonadas exigidas para poder cobrar el subsidio agrario tras las inundaciones

El secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez, ha pedido al Gobierno central medidas urgentes y excepcionales para los trabajadores del campo tras las inundaciones, como la supresión de las 35 jornadas y de las 53 exigidas para solicitar el subsidio agrario y la renta agraria.

Ha explicado que «la paralización de campañas, la imposibilidad de acceder a fincas anegadas y las cosechas que no podrán recogerse están suponiendo una pérdida directa de empleo agrario» y ha afirmado que «no se puede dejar sin protección a miles de familias del medio rural».

El secretario del sector agroalimentario de UGT-A, Emilio Terrón Ruiz, ha señalado que “ante una situación excepcional, se requieren respuestas excepcionales” y, además, ha exigido la modificación urgente de la normativa de la Seguridad Social para que, durante este periodo extraordinario, no sea obligatorio reunir 30 jornadas en los doce meses anteriores para mantenerse inscritos en el censo agrario.

También piden la condonación del abono de la cuota del Régimen Especial Agrario (sellos o boletines agrarios) mientras persistan las consecuencias de las inundaciones y la aprobación urgente de un Plan Especial de Empleo Agrario (AEPSA) extraordinario que permita paliar la pérdida de jornales y la que previsiblemente se producirá por cosechas que no podrán recogerse.

«SI CON ANTERIORIDAD SE HAN ARBITRADO MECANISMOS EXTRAORDINARIOS ANTE OTRAS SITUACIONES CLIMÁTICAS, AHORA DEBE ACTUARSE CON LA MISMA URGENCIA Y SENSIBILIDAD»

Ha recordado que en años anteriores se han adoptado medidas extraordinarias como consecuencia de la sequía y otras contingencias climáticas, flexibilizando o reduciendo los requisitos de jornadas para garantizar la protección social de las personas trabajadoras del campo.

Del mismo modo, en anteriores crisis derivadas de fenómenos meteorológicos adversos se han aprobado adaptaciones excepcionales del subsidio agrario.

«Si con anterioridad se han arbitrado mecanismos extraordinarios ante otras situaciones climáticas, ahora debe actuarse con la misma urgencia y sensibilidad», ha sostenido Terrón Ruiz.

Ha avanzado que UGT solicitará de manera inmediata una reunión con el Gobierno para que estas medidas se aprueben sin dilaciones, «al tratarse de una cuestión esencial para la estabilidad económica y social del medio rural andaluz».