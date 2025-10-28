El Gobierno destina 660.000€ a comprar vacunas contra la dermatosis para Cataluña y abre la puerta a Aragón mientras le piden que no haya diferencias entre las CCAA

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia de las actuaciones sanitarias necesarias para la adquisición de vacunas frente al virus de la dermatosis nodular contagiosa por un importe de 660.000 euros, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aunque inicialmente serán solo para Cataluña aunque a última hora ha propuesto a la Comisión Europea ampliar la vacunación de emergencia contra la dermatosis a nuevas comarcas de Cataluña y a Aragón.

El pasado 3 de octubre de 2025 se confirmó la primera detección del virus de la dermatosis nodular en España, en una explotación de recría de novillas en Castelló d’Empúries (Girona). Hasta el momento se han detectado 18 focos, todos ellos en la provincia de Girona.

Hay disponible información sobre esta enfermedad, que no se transmite a las personas, ni por contacto, ni a través del consumo de los productos y derivados de animales afectados, puede acceder a este enlace.

«NO PUEDE SER QUE NO SEPAMOS SI LO QUE SE LE VA A COMPENSAR A UN GANADERO AFECTADO VA A SER SUFICIENTE O LE VA A MANDAR DIRECTAMENTE AL PARO»

Por su parte, Unión de Uniones ha pedido que el Ministerio de Agricultura tome el papel de coordinador y sea capaz de dirigir a las CCAA «para no generar diferencias y no perjudicar a los ganaderos en función del territorio en que se encuentren».

La organización considera que las medidas, que se están tomando por parte de numerosas CCAA (Cantabria, Galicia, Asturias, Castilla y León…) aunque puedan estar adaptadas a cada territorio, tienen que ser pautadas de manera coordinada, también, además, por la virulencia que tiene la DNC y las posibilidades de que se pueda propagar.

Asimismo cree que Agricultura tiene una doble tarea: por un lado, defender los intereses del sector en Bruselas e intentar mejorar los protocolos y reglamentos ya existentes para con la enfermedad, con la prevención y la vacunación y, por otra, sobre todo, frenar los casos que ya existen a nivel estatal y contemplar unas indemnizaciones justas que permitan de manera objetiva compensar a los ganaderos.

Unión de Uniones reclama la articulación de indemnizaciones que compensen el valor de mercado de los animales sacrificados, así como la compensación a precio de mercado de los productos inmovilizados para las ganaderías vacunadas que se enfrenten a restricciones por dicha vacunación, durante el tiempo que sea necesario.

También reclama compensar todas las pérdidas por lucro cesante y pagos compensatorios para afrontar pagos que se mantienen pese a que las explotaciones están paralizadas o vaciadas, como amortizaciones. «No puede ser que a día de hoy no sepamos si lo que se le va a compensar a un ganadero afectado por la DNC va a ser suficiente o le va a mandar directamente al paro», critica Ángel del Valle, responsable de sectores ganaderos de Unión de Uniones.

EXTENSIÓN DE LA VACUNACIÓN Y QUE NO AFECTE A LA PAC

Unión de Uniones ha trasladado la importancia extender la vacunación y de comprar vacunas contra la dermatosis a zonas fuera de las de restricción para proteger a los rebaños de vacas nodrizas y de leche de forma prioritaria ante una eventual extensión de los focos, ya que, si bien los focos parecen estar contenidos, ya se ha vivido un salto importante a 40 km y la situación sigue siendo de riesgo.

Esta y otras propuestas se encuentran contenidas en un documento que se he enviado desde la organización a Sanidad Animal.

«Creemos que el sector ganadero tiene mucho que decir en esto y es importante que la Administración, tanto de las CC.AA como a nivel estatal, cuenten con nosotros», comentan desde la organización.

Por lo que respecta a la PAC, la organización propone que se declare la consideración de fuerza mayor en las granjas que puedan quedar afectadas, ya que la pérdida del número de animales en las mismas conlleva una pérdida en la previsión de los apoyos de la PAC directamente ligados al número de animales en granja (ayudas asociadas) o a su carga ganadera (eco-regímenes, compromisos en intervenciones de desarrollo rural).

En la misma línea, propone que el sistema de Seguros Agrarios Combinados, se adapte también a la existencia de esta enfermedad, y exima del recargo en la línea de retirada y destrucción a las explotaciones que hayan tenido un incremento de mortalidad por DNC.