El Gobierno declara zona catastrófica todos los municipios afectados por el temporal mientras Andalucía clama por ayudas urgentes y concisas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona afectada gravemente por protección civil, conocido como zona catastrófica, en todos los municipios que han sido afectados por el temporal de borrascas de los últimos días, según informaron fuentes del Ejecutivo.

Se trata de un primer paso para iniciar los trámites para declarar lo que antes se llamaba zona catastrófica, ya que las ayudas concretas se tienen que determinar cuando se evalúe al completo todo el alcance de los daños.

Aunque las fuentes no han precisado qué municipios recibirán esta consideración de zona catastrófica, las borrascas de las últimas semanas se han cebado especialmente con Andalucía y Extremadura, y en menor medida con Castilla y León y Castilla-La Mancha.

En Andalucía, la zona más afectadas por la gran cantidad de lluvia caída estos días ha sido las inmediaciones de la Sierra de Grazalema (Cádiz), donde se ha tenido que desalojar a miles de personas.

También se han producido crecidas en los ríos, por la gran cantidad de lluvias que han recogido, en localidades de las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga.

En Extremadura se produjeron desalojos en Coria (Cáceres) y Jerez de los Caballeros (Badajoz) por las fuertes lluvias, que provocaron la crecida del río Alagón y el Ardila.

EL CAMPO ANDALUZ RECLAMA «MEDIDAS URGENTES Y CONCISAS» PARA PODER SUPERAR LOS DAÑOS DE LOS TEMPORALES

Por su parte, el campo andaluz, que se ha concentrado este martes en la plaza de España de Sevilla ha reclamado a las administraciones medidas «urgentes, concisas y transparentes» para hacer frente a las millonarias pérdidas que les ha provocado el tren de borrascas.

Las principales organizaciones y cooperativas agrarias, que han convocado esta tractorada, también han querido aprovechar la concentración para reivindicar que se les ayude con agilidad porque el temporal «ha sido la última estacada» que han sufrido en los últimos meses y que han dañado considerablemente sus producciones.

Algunas estimaciones consideran del 20% la afectación a la producción de este año, si bien otras son menos halagüeñas y lo elevan hasta el 50%.

El secretario provincial de COAG Sevilla, Sebastián González, ha señalado a los medios que las situaciones vividas en las últimas semanas con las lluvias podrían producirse «cada vez más», por lo que han reclamado la creación de un «fondo de contingencia» permanente para poder responder cuando estos hechos se produzcan.

«Animamos a que sean rápidos y contundentes con estas ayudas, y que siempre haya un fondo de contingencia que sea rápidamente ejecutable, que llegue rápido a las rentas», ha agregado el agricultor.

Por su parte, la presidenta de ASAJA-Sevilla, María Morales, ha lamentado que este tren de borrascas ha supuesto la puntilla a unas ya depauperadas cosechas por la fuerte borrasca de marzo del año pasado.

«No son solo las pérdidas de lo que no se ha podido cosechar, sino que también es el potencial que podamos tener, en averías, los caminos de las fincas», ha apuntado para después exigir a las administraciones «menos palabras de solidaridad y más medidas reales, concisas, transparentes y urgentes».

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, Gabriel Cabello, ha reconocido que todavía no tienen una evaluación completa de los daños definitivos que ha podido provocar el tren de borrascas, pero sí ha puesto de ejemplo las estimaciones en cuanto al aceite de oliva, que puede perder unas 50.000 toneladas de producción.