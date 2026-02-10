Más de 200 tractores llenan la plaza de España de Sevilla en defensa de la agricultura andaluza y en contra de Mercosur y los recortes en la PAC

Unos 200 tractores de toda la provincia de Sevilla han llenado este martes la plaza de España de la capital en una protesta de los agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur, los recortes en la PAC y para pedir ayudas por las pérdidas millonarias que van a provocar las continuas borrascas de los últimos días.

Sobre el mediodía han llegado hasta este centro neurálgico de Sevilla el grueso de los tractores que habían salido de distintos puntos de la provincia en medio de los aplausos de la población, que les animaba en sus reivindicaciones.

Convocados por las principales organizaciones y cooperativas agrarias (ASAJA-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla), cientos de agricultores han clamado por garantizar una prioridad para el campo europeo ante las normativas más laxas de América Latina, que, a su juicio, suponen una competencia desleal y que nutren el acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

Entre las pancartas que se han podido leer, alguna ha advertido de que toda la sociedad se beneficia del campo, al tiempo que han reclamado «por una PAC sin recortes ni burocracia».

También han demandado «oxígeno para el campo» ante unos costes que dicen les «asfixian»

EN CONTRA DE MERCOSUR Y DE LA MERMA DE LA PAC

Las organizaciones convocantes se han concentrado en contra del acuerdo con el Mercosur, exigiendo al Gobierno de España que les escuche y se posicione en contra del mismo, al entender que todo el campo andaluz, pero también la ciudadanía, se verá damnificada por él.

El secretario provincial de COAG en Sevilla, Sebastián González, ha declarado a los medios que este acuerdo es «infame» y va en contra de todo el campo europeo, pero especialmente del andaluz, y ha lamentado que para su realización no se ha tenido en cuenta la palabra del propio sector, solo de las industrias.

González también ha advertido, como el resto de asociaciones convocantes, sobre los sobrecostes que están teniendo que asumir a raíz de la guerra de Ucrania, y que ha provocado a su vez un encarecimiento de la cesta de la compra que afecta al consumidor.

La presidenta de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) Sevilla, María Morales, ha lamentado que el Ejecutivo estatal les «falte el respeto» y trate de «ningunearles» con su apoyo al Mercosur, y ha recordado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, puede trabajar en su despacho «porque desayuna y come cada día» gracias al campo europeo.

Ha pedido a la población que se fije en las etiquetas de los productos que compra en el supermercado, y que apueste por aquellos hechos en Europa, «porque vienen de fuera productos con materias cancerígenas y tóxicas», motivo por el que ha exigido igualmente «controles en frontera y en origen».

Sobre la reducción de la PAC, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Sevilla, Gabriel Cabello, ha admitido que su posible reducción les tiene «súper asustados» y ha recordado que fue una de las primeras políticas aprobadas en la fundación de la UE a fin de «garantizar la alimentación para todos los ciudadanos europeos a unos precios justos», y que eso no se ha dado así.

Cabello ha insistido en que la nueva PAC permite que los Estados puedan aplicar sus fondos «a cualquier política que ellos consideren» y que no saben cuándo llegarán finalmente al agricultor.

Antes de reunirse con los representantes agrarios, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha mostrado la «mano tendida» del Ejecutivo a sus reivindicaciones y ha prometido que las estudiarán «en la medida en que sea factible el desarrollo de un diálogo sincero», siempre bajo la premisa de que les apoyan en el rechazo al nuevo reparto de la PAC o en la necesidad de mano de obra.