El futuro del corredor ucraniano complica aún más poder fijar los precios en la lonja del Ebro

Si el mercado cerealista estaba convulso últimamente, en esta jornada en la lonja del Ebro lo estuvo mucho más y por ello ha resultado muy complicado fijar los precios en la tablilla. La noticia del cierre del corredor y la consiguiente paralización de los barcos que tenían que salir desde Ucrania ha sacudido el mercado y todas las partes están esperando noticias de las negociaciones.

Mientras llegan nuevas noticias y la situación se aclare, el mercado continúa ligeramente al alza en los precios, con pocas operaciones y se limita a las necesidades a corto plazo. Se mira más la oferta nacional por los problemas para conseguir oferta del puerto que se llevan arrastrando desde hace semanas. (Ver cotización de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí)

FORRAJES: Ligeras subidas en rama y granulados y repetición en las pacas de calidad en la tablilla forrajera. Acabado el quinto corte, se comenzó el sexto que estaba siendo de calidad, pero las lluvias han afectado a la calidad y pronto puede acabar la campaña si la climatología no acompaña. Hay poco stock para vender en los almacenes. La mayor parte está comprometida y hay mucha oferta pendiente de cargar por los retrasos que ha habido en el puerto.

Al no estar disponibles las calidades altas, la demanda se muestra fuerte en calidades menores.

FRUTOS SECOS: El mercado de las almendras continúa sin grandes cambios y con repeticiones casi generalizadas en la tablilla. Se dan operaciones, pero no son de grandes volúmenes. Los stocks en los almacenes no son altos, con una importante caída de la producción en esta campaña, lo que permite mantener precios con más holgura. La almendra americana ha vuelto a bajar ligeramente, circunstancia que no favorece a la demanda de la nacional. La ecológica, con una demanda muy parada, vuelve a ser la única variedad que baja en la cotización